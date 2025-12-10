CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giữ nguyên lãi suất 🔎đồng CAD phản ứng nhẹ

Quyết định Lãi suất của Ngân hàng Canada: 2,25% (Dự báo 2,25%, Trước đó 2,25%) Ngân hàng Canada giữ nguyên lãi suất, cho rằng mức chi phí đi vay hiện tại vẫn phù hợp để giảm thiểu thiệt hại từ cuộc chiến thương mại.

Nền kinh tế có vẻ kháng chịu tốt hơn dự kiến, nhưng vẫn tồn tại “khoảng trống kinh tế”, giúp lạm phát duy trì gần mục tiêu 2%.

Ngân hàng nhấn mạnh rằng mức lãi suất hiện tại đang ở mức phù hợp và “sẵn sàng hành động nếu triển vọng thay đổi”. Theo Ngân hàng Canada, điều kiện hiện tại vẫn giúp giảm bớt tác động tiêu cực của thuế quan từ Hoa Kỳ. Điểm chính từ tuyên bố của Ngân hàng Canada Nền kinh tế Canada khỏe hơn so với đánh giá trước đây, nhưng cơ quan tiền tệ vẫn nhận thấy tăng trưởng còn yếu và chưa vượt qua toàn bộ khó khăn do thuế quan Mỹ gây ra.

Ngân hàng nhận định lãi suất hiện tại là hợp lý, miễn là kịch bản dự báo tháng 10 vẫn còn hiệu lực.

Tuy nhiên, BoC sẵn sàng điều chỉnh chính sách nếu triển vọng kinh tế xấu đi.

Dữ liệu mới nhất cho thấy phục hồi mạnh mẽ, với 181.000 việc làm mới trong ba tháng qua và tăng trưởng GDP quý 3 đạt 2,6% theo năm.

Thống đốc BoC, ông Macklem, cho biết số liệu GDP điều chỉnh giai đoạn 2022–2024 cho thấy nền kinh tế thực tế khỏe hơn trước khi chịu tác động từ thuế quan mới của Mỹ.

Dù số liệu ngắn hạn tích cực, ngân hàng vẫn dự báo tăng trưởng trung hạn ở mức vừa phải, và lạm phát sẽ duy trì gần mục tiêu vào năm 2026.

Dự báo sắp tới sẽ tính thêm tác động của ngân sách liên bang đầu tiên của Thủ tướng Mark Carney, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cả nhu cầu lẫn nguồn cung.

Mức độ bất định gia tăng do việc xem xét lại thỏa thuận thương mại NAFTA/USMCA và tác động từ mức thuế quan cao hơn.

BoC nhận định biến động mạnh trong dữ liệu thương mại và GDP khiến việc đánh giá sức mạnh thực tế của nền kinh tế trở nên khó khăn.

Thị trường lao động tiếp tục cải thiện: thất nghiệp giảm, việc làm tăng, dù doanh nghiệp trong các ngành nhạy cảm với thương mại vẫn thận trọng. Sau quyết định của BoC, cặp USDCAD đã xóa bớt một phần mức tăng trước đó. Nguồn: xStation5

