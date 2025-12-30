DE40: DAX đạt đỉnh trong 2,5 tháng 📈 Cổ phiếu Rheinmetall tăng vọt do căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang.

Thị trường chứng khoán Đức đang ghi nhận một phiên giao dịch rất tích cực, với cổ phiếu niêm yết tại Frankfurt đồng loạt tăng giá. Tâm lý chung trên các thị trường châu Âu vẫn lạc quan, khi FTSE của London và CAC 40 của Paris cũng tăng điểm. Trong những tuần gần đây, tài sản châu Âu được hỗ trợ bởi kỳ vọng về khả năng chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, các thông tin xuất hiện ngày hôm qua cho thấy triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình đang một lần nữa trở nên xa vời. Nga cáo buộc Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một trong những dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin gần hồ Valdai, đúng vào ngày Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thăm Mar-a-Lago cùng một phái đoàn. Moscow tuyên bố có thể trả đũa và phát tín hiệu lập trường đàm phán cứng rắn hơn.

Biểu đồ DE40 (khung thời gian D1)

Hợp đồng tương lai DAX đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ ngày 13/10, vượt mốc 24.600 điểm. Chỉ số này đã phục hồi khoảng 10% so với đáy giữa tháng 11, dù khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh đã giảm đáng kể trong những ngày cuối năm 2025.

Nguồn: xStation5

Trên sàn chứng khoán Đức, các cổ phiếu tăng mạnh nhất hôm nay bao gồm Rheinmetall, Infineon, Mercedes-Benz và nhóm ngân hàng, đặc biệt là Commerzbank và Deutsche Bank. Ngược lại, Siemens và Deutsche Börse chịu áp lực giảm. Cổ phiếu của đơn vị vận hành sàn giao dịch Frankfurt vẫn gặp khó trong việc phục hồi bền vững sau đợt sụt giảm mạnh gần đây.

Nguồn: Bloomberg Finance L.P.

Cổ phiếu quốc phòng có đang quay lại là “tâm điểm”?

Ngành quốc phòng đang thể hiện sức mạnh vượt trội trong phiên hôm nay, khi nhà đầu tư định giá kịch bản thỏa thuận hòa bình tại Ukraine bị trì hoãn thêm nhiều tháng. Vụ tấn công bằng drone bị cáo buộc nhằm vào dinh thự của ông Putin đã bị Trung Quốc và Ấn Độ lên án, trong khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thông tin ban đầu ông nhận được từ phía Nga khiến ông “rất tức giận”, dù cho đến nay chưa có xác nhận độc lập rằng vụ tấn công thực sự xảy ra.

Bình luận về tình hình hôm qua, ông Trump cho biết đã tạm dừng việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine, động thái có thể được xem là tín hiệu gửi tới Nga rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh lập trường nếu Moscow bị coi là bên làm suy yếu tiến trình đàm phán bằng cách cung cấp thông tin sai lệch cho chính quyền Mỹ. Phía Ukraine đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc về vụ tấn công.

Nga tuyên bố sẽ siết chặt lập trường đàm phán, với Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định Moscow hiện đang nắm thế chủ động chiến lược trên chiến trường. Ông cho rằng Ukraine nên chấp nhận nhượng lại Donbas, các vùng Kherson và Zaporizhzhia, cũng như Crimea cho Nga. Ông Lavrov cũng nhắc lại yêu cầu về các đảm bảo an ninh theo tối hậu thư mà Nga đưa ra với “phương Tây” năm 2021, mà theo Moscow là chưa từng được đáp ứng thỏa đáng.

Điều này cho thấy khái niệm về “đảm bảo an ninh từ Mỹ” – mà theo Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk có thể bao gồm việc tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Ukraine – Nga – hiện vẫn không thể chấp nhận được đối với Điện Kremlin. Trong bối cảnh đó, Ukraine có nguy cơ rơi vào một “vùng xám” an ninh sau khi xung đột kết thúc.

Sự khác biệt căn bản này, cùng với tương lai chưa rõ ràng của các khu vực thuộc Donbas – nơi Ukraine đã xây dựng hệ thống phòng thủ quy mô lớn mà Nga muốn sáp nhập – đang khiến triển vọng hòa bình tiếp tục bị đẩy lùi xa hơn.

Biểu đồ cổ phiếu Rheinmetall, RHM.DE (khung thời gian D1)

Cổ phiếu của tập đoàn quốc phòng hàng đầu Đức đang nỗ lực lấy lại vùng giá trên đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200, đường màu đỏ), tăng hơn 2% trong phiên hôm nay. Bên mua đang cố gắng đảo ngược xu hướng giảm ngắn hạn, trong khi chỉ báo RSI vẫn ở gần mức trung tính. Theo Goldman Sachs, chỉ số ngành quốc phòng châu Âu đã tăng hơn 70% trong năm nay, trong khi cổ phiếu Rheinmetall ghi nhận mức tăng khoảng 150%.

Nguồn: xStation5