Giá khí đốt tự nhiên tăng vọt 4% do thời tiết lạnh hơn và nhu cầu mạnh mẽ tại Mỹ 📈Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Hợp đồng tương lai khí tự nhiên Mỹ (NATGAS) đang tăng khoảng 4% trong phiên hôm nay, dẫn đầu bởi đợt tăng mạnh của hợp đồng tháng 1 khi tiến gần đến ngày đáo hạn, trong khi các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt đi lên. Động lực tăng giá chính đến từ triển vọng thời tiết lạnh hơn trong ngắn hạn tại khu vực phía Bắc và phía Tây nước Mỹ. Các dự báo cho thấy một đợt lạnh mạnh hơn có thể xuất hiện từ ngày 31/12 sang đầu tháng 1, qua đó hỗ trợ kỳ vọng nhu cầu sưởi ấm gia tăng.

Một yếu tố hỗ trợ quan trọng khác là nhu cầu LNG ở mức rất cao, khi dòng chảy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ ra thị trường toàn cầu đang duy trì ở mức kỷ lục hoặc cận kỷ lục, giúp hấp thụ đáng kể nguồn cung trong nước.

Tuy nhiên, các yếu tố tích cực này phần nào bị bù trừ bởi sản lượng khí tự nhiên của Mỹ vẫn ở mức cao, tạo ra lớp đệm cung đáng kể và hạn chế dư địa tăng giá quá mạnh.

Báo cáo tồn kho mới nhất của EIA đã tiếp thêm lực cho đà tăng: trong tuần kết thúc ngày 19/12, tồn kho khí tự nhiên của Mỹ ghi nhận mức rút ròng 166 Bcf, đưa tổng lượng lưu trữ xuống còn 3.413 Bcf.

Mức rút này đã khiến tồn kho khí tự nhiên của Mỹ lần đầu tiên giảm xuống dưới mức trung bình 5 năm kể từ tháng 4, cho thấy thị trường đang dịch chuyển từ trạng thái cung tương đối dư dả sang cán cân thắt chặt hơn.

Hiện tại, tồn kho được ước tính thấp hơn 24 Bcf so với mức trung bình mùa vụ giai đoạn 2020–2024, trong khi chỉ một tuần trước đó còn cao hơn trung bình 32 Bcf — một sự đảo chiều đáng chú ý mà thị trường đã nhanh chóng phản ánh vào giá.

Mức rút tồn kho này gần sát kỳ vọng, chỉ thấp hơn nhẹ so với dự báo đồng thuận 169 Bcf của các nhà phân tích Wall Street Journal, củng cố niềm tin rằng nhu cầu do thời tiết lạnh đang bắt đầu thể hiện rõ.

Dù vậy, đà phục hồi này có thể bị thử thách vào đầu tháng 1, khi Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPC) dựa trên dữ liệu NOAA cho thấy khả năng nhiệt độ ấm hơn trên diện rộng tại Mỹ trong giai đoạn 6–12/1/2026.

Nguồn: NOAA, CPC

Về mặt kỹ thuật, giá khí tự nhiên tăng gần 4% trong ngày, lên mức cao nhất kể từ ngày 17/12. Nếu giá điều chỉnh từ vùng hiện tại, mốc $3,80 có thể sớm được kiểm định. Ngược lại, nếu giá tiếp tục vượt và duy trì trên đường EMA50 (đường màu cam), các yếu tố cơ bản có thể tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng ngay cả trong tháng 1, đặc biệt nếu dự báo thời tiết của NOAA cho giai đoạn 6–12/1 trở nên lạnh hơn trong các bản cập nhật tiếp theo.

Nguồn: xStation5