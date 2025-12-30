Thị trường nổi bật: CHN.cash (30.12.2025)

Thị trường chứng khoán Trung Quốc hôm nay đi ngược lại sự trầm lắng chung của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nổi bật với mức tăng đáng kể (CHN.cash: khoảng +1,4%). Tâm lý lạc quan được thúc đẩy bởi các đợt IPO của hai công ty GPU tập trung vào AI, qua đó kích hoạt đà tăng lan tỏa trên toàn bộ nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là Baidu (BIDU.US: +4,9% trong phiên giao dịch ngoài giờ).
Hợp đồng tương lai trên chỉ số HSCEI đã chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, quay trở lại nỗ lực phá vỡ xu hướng giảm hiện tại. Giá tiến sát mức Fibonacci thoái lui 23,6% và tạm dừng ngay bên dưới đường trung bình động hàm mũ 30 ngày (EMA30; đường màu nhạt). Để xác nhận đảo chiều xu hướng, nhiều khả năng thị trường cần bứt phá lên trên vùng kháng cự EMA100 (màu tím đậm). Nguồn: xStation5
Điều gì đang thúc đẩy CHN.cash hôm nay?
Đợt IPO của Biren Technology – một nhà sản xuất GPU – đã được đăng ký mua vượt mức tới 2.363 lần, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với cổ phiếu liên quan đến AI, bất chấp những lo ngại từ phương Tây về nguy cơ bong bóng. Một công ty bán dẫn khác là Iluvatar CoreX Semiconductor cũng đã khởi động IPO tại Hồng Kông, với mục tiêu huy động khoảng 475 triệu USD.
Sự quan tâm của nhà đầu tư chủ yếu hỗ trợ cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Baidu, khi cổ phiếu này tăng 8,9% trong phiên châu Á, qua đó trở thành mã tăng mạnh nhất trong rổ HSCEI. Theo Bloomberg, nhu cầu rất lớn đối với các startup này có thể thúc đẩy Baidu đẩy nhanh kế hoạch IPO mảng bán dẫn riêng của mình.
Cổ phiếu tăng mạnh thứ hai trên HSCEI là SMIC. Bên cạnh đà tăng chung của ngành, SMIC đã ký thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc để tăng vốn điều lệ từ 6,5 tỷ USD lên 10 tỷ USD, đồng thời dự kiến huy động thêm 547 triệu USD thông qua phát hành cổ phiếu mới.
