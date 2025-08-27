CẬP NHẬT MỚI: Niềm tin của người tiêu dùng Đức thấp hơn dự kiến📌 Chỉ số ZEW của Thụy Sĩ suy yếu

Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng GfK của Đức: Thực tế -23,6 (dự báo -21,5, kỳ trước -21,5) – những lo ngại liên quan đến thị trường lao động suy yếu đã kéo chỉ số giảm xuống. Chỉ số Kỳ vọng ZEW của Thụy Sĩ: -53,8 (kỳ trước 2,4) – mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022 (thậm chí còn yếu hơn tháng 4/2025). Chỉ số Euro Stoxx 50: tăng 9% từ đầu năm đến nay, nhưng chỉ tăng chưa tới 1% trong 30 ngày qua. Hôm nay, hợp đồng tương lai EU50 giảm gần -0,25%. Tâm lý kinh tế tại châu Âu vẫn thấp hơn nhiều so với ngưỡng mở rộng. Cặp EURCHF giảm nhẹ, mất 0,07%. Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.