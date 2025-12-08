Đọc thêm
14:05 · 8 tháng 12, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Sản lượng công nghiệp của Đức cao hơn dự kiến ​​📌

14:00, Đức - Sản lượng công nghiệp tháng 10:

  • Sản lượng công nghiệp Đức: thực tế 1,8% so với tháng trước; dự báo 0,2% so với tháng trước; trước đó là 1,1% so với tháng trước;

 
9 tháng 12, 2025, 22:00

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu việc làm cao hơn nhiều so với dự kiến
9 tháng 12, 2025, 18:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số lạc quan kinh doanh NFIB của Hoa Kỳ cao hơn nhiều so với dự kiến🗽
9 tháng 12, 2025, 14:32

Lịch kinh tế: Báo cáo ADP và JOLTS là tâm điểm hôm nay
8 tháng 12, 2025, 14:00

Lịch kinh tế: Khởi đầu nhẹ nhàng cho một tuần thú vị 🔎

