CẬP NHẬT MỚI: Sản lượng công nghiệp của Đức thấp hơn nhiều so với dự kiến

- Sản lượng công nghiệp tại Đức phục hồi chậm hơn nhiều so với dự kiến vào tháng 9 sau khi giảm mạnh trong tháng trước
- Sản lượng công nghiệp tại Đức phục hồi chậm hơn nhiều so với dự kiến vào tháng 9 sau khi giảm mạnh trong tháng trước
-
Sản lượng công nghiệp của Đức trong tháng 9: tăng 1,3% so với tháng trước (dự báo: +3,0%; kỳ trước: -4,3%).
-
So với cùng kỳ năm trước (điều chỉnh theo mùa): giảm 1,0% (dự báo: +0,1%; kỳ trước: -4,2%).
Dữ liệu cho thấy sản lượng công nghiệp của Đức phục hồi yếu hơn nhiều so với kỳ vọng trong tháng 9, sau khi giảm mạnh trong tháng 8 — mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Báo cáo này cho thấy nền kinh tế lõi của Đức vẫn đang gặp khó khăn trong quá trình phục hồi. Cần lưu ý rằng Đức vẫn là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về sản xuất công nghiệp, nên tình hình tại đây có thể tác động đến các nền kinh tế khác. Hiện tại, EUR/USD và chỉ số DE40 (DAX) gần như không phản ứng với dữ liệu này. Tỷ giá EUR/USD vẫn duy trì gần mức cao trong ngày trên 1,15.
CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo việc làm của Canada mạnh mẽ, đồng CAD phục hồi💡
Constellation Energy: Kết quả tài chính Q3 năm 2025 trái chiều
Chip đắt hơn, thiết bị đắt hơn – TSMC đang thay đổi luật lệ!
Hensoldt vươn lên nhờ lượng đơn hàng tồn đọng kỷ lục và kế hoạch tăng trưởng!
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.