CẬP NHẬT MỚI: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ cao hơn ước tính 📈 Cán cân thương mại thấp hơn dự kiến

19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm :
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: thực tế 237 nghìn; dự báo 230 nghìn; trước đó 229 nghìn;
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu cán cân thương mại tháng 7:
Cán cân thương mại: thực tế -78,30 tỷ; dự báo -77,70 tỷ; trước đó -59,10 tỷ;
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cùng với dữ liệu thị trường lao động yếu hơn dự kiến (sau ISM Employment, JOLTS và ADP), làm tăng kỳ vọng của thị trường về một báo cáo NFP bi quan hơn vào thứ Sáu, điều này cuối cùng có thể đẩy nhanh lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed.
EURUSD đã cố gắng vượt lên trên đường EMA 100 kỳ trên khoảng thời gian M30, mặc dù nó nhanh chóng tạo ra áp lực giảm nhẹ lên cặp tiền này, trái ngược với kỳ vọng mà chỉ số đưa ra.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.