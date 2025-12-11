CẬP NHẬT MỚI: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ vượt quá dự kiến ​​🗽

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ: 236 nghìn (Dự báo 220 nghìn, kỳ trước 191 nghìn, điều chỉnh 192 nghìn)

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục: 1,838 triệu (Dự báo 1,938 triệu, kỳ trước 1,939 triệu, điều chỉnh 1,937 triệu)

Cán cân thương mại của Mỹ: -52,8 tỷ USD (Dự báo -63,1 tỷ USD, kỳ trước -59,6 tỷ USD, điều chỉnh -59,3 tỷ USD)

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng mạnh nhất kể từ đại dịch COVID-19 năm 2020 (tăng 44.000), nhưng mức tăng này diễn ra sau khi báo cáo tuần trước ghi nhận mức thấp nhất trong 3 năm. Tuy nhiên, mức trung bình của hai báo cáo gần nhất vào khoảng 215.000 - vẫn là con số tương đối thấp.

Ở chiều ngược lại, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020; xuất khẩu tăng 5,7% trong khi nhập khẩu giảm 3,7%. Báo cáo này có thể thúc đẩy GDP Mỹ trong quý 3, được hỗ trợ thêm bởi việc giảm tồn kho.

EURUSD suy yếu nhẹ dù báo cáo trợ cấp thất nghiệp kém tích cực hơn dự báo. Tuy nhiên, tổng thể báo cáo việc làm không mang tính hỗ trợ đối với đồng USD.

Nguồn: xStation5

Nguồn: Bureau of Labor Statistics (BLS), Macrobond