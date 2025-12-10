CẬP NHẬT MỚI: Chi phí lao động tại Mỹ thấp hơn dự kiến! 🚨 EUR/USD giảm nhẹ ↔️

14:30 - Chỉ số Chi phí Lao động - Q3 2025

Chỉ số Chi phí Lao động QoQ: 0,8% (Dự báo 0,9%; Kỳ trước 0,9%)

Tiền lương QoQ: 0,8% (Kỳ trước 1%)

Chi phí lao động trong quý III tăng thấp hơn dự kiến, giảm từ 0,9% xuống 0,8%. Điều này tiếp tục xu hướng dài hạn là tốc độ tăng chi phí lao động tại Mỹ giảm dần kể từ giữa năm 2022.

Dữ liệu trên là một tín hiệu nữa cho thấy thị trường lao động Mỹ có thể đã “hạ nhiệt” hơn so với suy nghĩ của nhiều người, dù mức giảm không quá mạnh.

Áp lực giảm nhiệt trên thị trường lao động sẽ củng cố quan điểm của các thành viên FOMC ủng hộ việc cắt giảm lãi suất nhanh hơn hoặc sâu hơn. Tuy nhiên, vì mức độ bất ngờ của dữ liệu khá nhỏ, phản ứng của thị trường cũng tương đối nhẹ.

EURUSD (M1)

Nguồn: xStation5