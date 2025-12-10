⌚EURUSD đi ngang trước thềm cuộc họp FOMC

Điều quan trọng là Fed cũng sẽ công bố các dự báo kinh tế vĩ mô mới nhất và những dự báo này có thể sẽ có tác động lớn hơn lên thị trường so với quyết định lãi suất.

Điều quan trọng là Fed cũng sẽ công bố các dự báo kinh tế vĩ mô mới nhất và những dự báo này có thể sẽ có tác động lớn hơn lên thị trường so với quyết định lãi suất.

Điều quan trọng là Fed cũng sẽ công bố các dự báo kinh tế vĩ mô mới nhất và những dự báo này có thể sẽ có tác động lớn hơn lên thị trường so với quyết định lãi suất.

Điều quan trọng là Fed cũng sẽ công bố các dự báo kinh tế vĩ mô mới nhất và những dự báo này có thể sẽ có tác động lớn hơn lên thị trường so với quyết định lãi suất.

Điều quan trọng là Fed cũng sẽ công bố các dự báo kinh tế vĩ mô mới nhất và những dự báo này có thể sẽ có tác động lớn hơn lên thị trường so với quyết định lãi suất.

Điều quan trọng là Fed cũng sẽ công bố các dự báo kinh tế vĩ mô mới nhất và những dự báo này có thể sẽ có tác động lớn hơn lên thị trường so với quyết định lãi suất.

Dự kiến Fed sẽ cắt giảm lãi suất

Các nhà kinh tế và giới đầu tư đều nhất trí rằng Fed sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp hôm nay. Đây sẽ là lần giảm thứ ba liên tiếp, đưa lãi suất điều hành xuống phạm vi 3,5–3,75%. Niềm tin vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất đã duy trì trong thời gian dài, mặc dù Chủ tịch Powell từng đề cập đến sự bất đồng quan điểm giữa các thành viên FOMC trong cuộc họp tháng 10, một phần do thiếu dữ liệu kinh tế. Dù Chính phủ Mỹ đã mở cửa hoạt động trở lại hồi đầu tháng 11, các số liệu then chốt như NFP, CPI và GDP chỉ được công bố vào nửa cuối tháng 12.

Tuy nhiên, các dữ liệu hỗn hợp khác vẫn đủ cơ sở để Fed tiếp tục hạ lãi suất. Yếu tố quan trọng nhất sẽ là việc Fed có thay đổi định hướng chính sách tương lai hay không.

Một yếu tố đáng chú ý khác là kết quả bỏ phiếu. Ở cuộc họp trước, có hai phiếu bất đồng: Schmidt bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất, còn Miran ủng hộ cắt 50 điểm cơ bản. Một số nhà quan sát thị trường dự đoán có thể xuất hiện nhiều phiếu giữ nguyên lãi suất hơn, điều này về lý thuyết sẽ hỗ trợ đồng USD. Ngược lại, cũng cần xét đến kỳ vọng tương lai và sự thay đổi sắp tới trong Fed vào năm sau. Miran đã cho biết ông sẽ bỏ phiếu cắt 25 điểm cơ bản theo đa số, điều này gợi ý rằng các phiếu mang tính “diều hâu” giữ nguyên lãi suất có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì ở mức khá cao. Chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu 10 năm và 2 năm hầu như ổn định trong suốt năm 2025. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Kỳ vọng tương lai

Hiện Fed cho thấy chỉ có một lần cắt lãi suất vào năm sau, trong khi thị trường kỳ vọng hai lần. “Biểu đồ dot plot” thể hiện sự phân tán rất lớn của kỳ vọng cho 2026 và 2027. Nhiều khả năng các dự báo mới sẽ thống nhất hơn và mở ra khả năng cắt giảm nhiều hơn một lần vào năm sau. Bloomberg Economics dự báo lãi suất có thể giảm tới 100 điểm cơ bản trong năm tới - kịch bản này có thể xảy ra nếu một Chủ tịch Fed mới theo quan điểm “bồ câu” được bổ nhiệm. Thị trường định giá đợt cắt giảm tiếp theo vào tháng 4 hoặc tháng 6 năm sau, nhưng nếu dữ liệu yếu đi, có khả năng hạ lãi suất ngay tháng 3, thậm chí tháng 1 - điều này sẽ gây áp lực mạnh lên USD trong dài hạn.

Dù kỳ vọng của các thành viên FOMC cho các năm tới không đồng nhất, nếu trung vị dự báo lãi suất giảm, đồng USD có thể suy yếu. Ngược lại, nếu giữ nguyên, điều này có thể tạo cớ để EUR/USD điều chỉnh giảm. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Dự báo kinh tế vĩ mô

Lạm phát: Dự báo lạm phát lõi PCE 2025 có khả năng được hạ từ 3,1% xuống 2,9%.

2026–2027: Dự báo PCE lõi có thể giữ nguyên ở mức 2,6% và 2,1%.

Thất nghiệp: Dự báo cho 2026 có thể tăng nhẹ lên 4,5%. Nếu thị trường lao động yếu đi, Fed có thể cắt giảm lãi suất mạnh hơn.

GDP: Có thể được điều chỉnh tăng lên 1,8% cho 2025 và 2,0% cho 2026.

Bloomberg Economics không kỳ vọng thay đổi ở trung vị lãi suất — vẫn là một lần cắt vào 2026 và một lần vào 2027.

Việc không nâng dự báo lạm phát có thể gây áp lực giảm dài hạn cho USD. Dự báo thất nghiệp cũng sẽ đóng vai trò quan trọng. Nguồn: Fed

Powell sẽ nói gì?

Thị trường sẽ xem xét kỹ lưỡng tuyên bố và các dự báo kinh tế vĩ mô, nhưng tâm điểm lớn nhất sẽ tập trung vào buổi họp báo của Chủ tịch Jerome Powell. Những báo cáo về triển vọng kinh tế trái chiều được nêu trong Beige Book đang lan truyền trên thị trường, và đây là vấn đề mà Powell có thể sẽ đề cập. Điều tương tự cũng áp dụng cho báo cáo ADP, cho thấy sự sụt giảm trong việc làm. Các bình luận của ông về lạm phát cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ. Nếu ông tránh phát đi cảnh báo về rủi ro cao, thị trường có thể coi đây là tín hiệu ôn hòa.

Phản ứng của thị trường sẽ như thế nào?

Đồng USD đã giảm đáng kể trong tuần cuối tháng 11 và đầu tháng 12, trong bối cảnh mức độ chắc chắn ngày càng tăng liên quan đến quyết định của Fed và kỳ vọng rằng Chủ tịch Fed mới sẽ là Kevin Hassett - cố vấn kinh tế của Donald Trump và là người ủng hộ mức lãi suất thấp. Một yếu tố quan trọng trong câu chuyện lãi suất cho năm tới là liệu Powell có rời nhiệm kỳ trong Hội đồng Thống đốc hay không.

Trong vài phiên gần đây, đồng USD đã phục hồi một phần, và thậm chí kỳ vọng “diều hâu” hơn đối với ECB cũng không kích hoạt được đà tăng mạnh của đồng euro. Do đó, nếu thực sự xuất hiện thêm nhiều phiếu bầu giữ nguyên lãi suất và mức lãi suất trung vị cho năm tới không đổi, USD có thể mạnh lên nhẹ so với EUR, đẩy EUR/USD về vùng 1,1600. Tuy nhiên, về dài hạn, kỳ vọng Fed sẽ chuyển sang hướng ôn hòa hơn - có thể do dữ liệu kinh tế yếu đi. Khi đó, EUR/USD có thể hướng đến mốc 1,20 trong năm tới. Ngược lại, nếu Powell tỏ ra đặc biệt ôn hòa trong bài phát biểu hôm nay, tỷ giá có thể kiểm tra lại đỉnh cục bộ ngày 4/12 tại 1,1680.

EURUSD đã từ bỏ một phần mức tăng gần đây. Lợi suất trái phiếu Mỹ hiện đang cho thấy tín hiệu của một đồng USD mạnh hơn, nhưng cần nhớ rằng Fed được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất trong ngày hôm nay. Lợi suất hiện dưới 4,2%, trong khi kỳ vọng dài hạn về lãi suất Fed ở mức 3,0%, điều này về thời gian sẽ kéo lợi suất giảm và đẩy giá trái phiếu tăng lên. Nếu Fed bắt đầu thực hiện lộ trình giảm lãi suất về mức dự kiến dài hạn, lợi suất cũng sẽ giảm so với hiện tại. Nguồn: xStation5