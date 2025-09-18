CẬP NHẬT MỚI: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và Chỉ số Philadelphia tốt hơn dự kiến🚨

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: 231 nghìn (Dự báo 240 nghìn, trước đó 264 nghìn)

Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia: 23,2 (Dự báo 1,7, Trước đó -0,3) Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia đều tốt hơn dự kiến, báo hiệu sự phục hồi của thị trường lao động và nền kinh tế nói chung. Điều này có thể củng cố lập luận về việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng USD đang tăng giá và lợi suất trái phiếu Mỹ đang giảm nhiệt. Tuy nhiên, điều này gây áp lực nhỏ lên thị trường tương lai Mỹ. Nguồn: US Bureau of Labor Statistics

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.