CẬP NHẬT MỚI: Số liệu việc làm của Mỹ bị điều chỉnh giảm gần 1 triệu!

21:00 Cục Thống kê Lao động (Bureau of Labor Statistics) – Báo cáo sơ bộ về việc điều chỉnh số liệu việc làm:
- Công bố: -911 nghìn
- Dự báo: -682 nghìn
- Kỳ trước: -818 nghìn
Bản điều chỉnh số liệu NFP cho thấy giảm gần 1 triệu việc làm so với các ước tính trước đó. Một sự điều chỉnh lớn như vậy đã làm suy yếu hình ảnh về sức mạnh của thị trường lao động Mỹ, đồng thời cho thấy dữ liệu trước đây có thể đã đánh giá quá cao tốc độ tăng việc làm thực tế. Kiểu điều chỉnh này làm gia tăng áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed), bởi nó báo hiệu rõ ràng sự chững lại của thị trường lao động. Hệ quả là kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn đang gia tăng và phản ứng của thị trường tài chính hiện tập trung vào quy mô cũng như tốc độ hành động của Fed.
