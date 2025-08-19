Đọc thêm

CẬP NHẬT MỚI: Số lượng nhà ở khởi công tại Hoa Kỳ vượt dự kiến📈 EURUSD giảm

19:35 19 tháng 8, 2025

19:30,  Hoa Kỳ  -  Khởi công xây dựng nhà ở tháng 7:

  • thực tế 1,428 triệu; dự báo 1,290 triệu; trước đó 1,358 triệu;

19:30,  Hoa Kỳ  -  Khởi công xây dựng nhà ở tháng 7:

  • thực tế 5,2% MoM; trước đó 5,9% MoM;

19:30,  Hoa Kỳ  -  Giấy phép xây dựng tháng 7:

  • thực tế 1,354 triệu; dự báo 1,390 triệu; trước đó 1,393 triệu;

19:30,  Hoa Kỳ  -  Giấy phép xây dựng  tháng 7:

  • thực tế -2,8% MoM; trước đó -0,1% MoM;

Số lượng nhà khởi công vượt kỳ vọng thị trường trong tháng thứ hai liên tiếp, đạt mức cao nhất kể từ tháng Ba. Sự phục hồi này có thể được xem là một  tín hiệu tích cực cho sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ, khi hoạt động xây dựng nhà ở mạnh mẽ hơn giúp bù đắp cho sự gia tăng gần đây của hoạt động cho thuê. Tuy nhiên, giá bất động sản tăng cao và lãi suất cao tiếp tục gây áp lực lên triển vọng sở hữu nhà. Cặp tỷ giá EUR/USD đã kiểm tra đường EMA100 trong khoảng thời gian M30, mặc dù vẫn khó mở rộng đà giảm xuống dưới đường này.

 

Nguồn: xStation5

