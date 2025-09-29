CẬP NHẬT MỚI: Tâm lý kinh tế của EMU cao hơn một chút so với kỳ vọng! 📈

16:00 - Tâm lý kinh tế từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (tháng 9):

Tâm lý kinh tế: 95,5 (Dự kiến: 95,2. Trước đó: 95,2)

Tâm lý người tiêu dùng: -14,9 (Dự kiến: -14,9. Trước đó: 15,5)

Tâm lý công nghiệp: -10,3 (Dự kiến: -10,9. Trước đó: -10,3)

Tình cảm dịch vụ: 3,6 (Dự kiến: 3,7. Trước đó: 3,6)

Dữ liệu về tâm lý tại Khu vực đồng Euro hôm nay nhìn chung tốt hơn một chút so với dự báo, điều này có thể được hiểu là tín hiệu cho thấy môi trường kinh tế đang được cải thiện sau nhiều tháng suy yếu. Có một số dấu hiệu ổn định trong ngành công nghiệp và người tiêu dùng, mặc dù vẫn khó có thể nói về một bước đột phá rõ ràng, vì tâm lý chung vẫn tiêu cực. Trong bối cảnh các lĩnh vực khác có sự cải thiện nhẹ, lĩnh vực dịch vụ nổi bật hơn cả, nhưng lại không khẳng định xu hướng tích cực này và hoạt động yếu hơn, cho thấy sự mất cân bằng dai dẳng trong nền kinh tế. Điều này cho thấy con đường thoát khỏi sự suy thoái hiện tại sẽ kéo dài và dễ bị gián đoạn, đặc biệt nếu sự suy yếu của ngành dịch vụ bắt đầu ảnh hưởng đến thị trường lao động và tiêu dùng.

Việc công bố dữ liệu tâm lý tại Khu vực đồng Euro không gây ra phản ứng đáng kể nào trên thị trường. Các chỉ số chứng khoán và các đồng tiền chính vẫn ổn định. Các nhà đầu tư xem số liệu hôm nay như một sự xác nhận cho tình hình kinh tế đang diễn ra, mặc dù đã bớt bi quan hơn một chút.