CẬP NHẬT MỚI: Tâm lý người tiêu dùng ảm đạm trong bối cảnh giá cả có xu hướng tăng 📌

21:00, Hoa Kỳ - Báo cáo lạm phát tháng 9 của Đại học Michigan :
-
Điều kiện hiện tại của Michigan: thực tế 60,4; dự báo 61,2; trước đó 61,7;
-
Tâm lý người tiêu dùng Michigan: thực tế 55,1; dự báo 55,4; trước đó 58,2;
-
Kỳ vọng của người tiêu dùng Michigan: thực tế 51,7; dự báo 51,8; trước đó 55,9;
-
Dự báo lạm phát 5 năm của Michigan: thực tế 3,7%; dự báo 3,9%; trước đó 3,5%;
-
Dự báo lạm phát 1 năm của Michigan: thực tế 4,7%; dự báo 4,8%; trước đó 4,8%;
Tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm khoảng 5% trong tháng 9 so với tháng 8, với sự sụt giảm trên hầu hết ở các nhóm tuổi, thu nhập và trình độ học vấn, mặc dù ổn định hơn ở các hộ gia đình có lượng cổ phiếu nắm giữ lớn. Cả kỳ vọng kinh tế vĩ mô và kỳ vọng cá nhân đều suy yếu, phản ánh những lo ngại về thị trường lao động, điều kiện kinh doanh và tài chính cá nhân, trong khi sự thất vọng với giá cả liên tục ở mức cao đã đạt mức cao nhất trong một năm. Kỳ vọng lạm phát năm tới giảm nhẹ xuống còn 4,7%, nhưng kỳ vọng dài hạn lại tăng nhẹ lên 3,7%, tiếp tục đà tăng gần đây.
