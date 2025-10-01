CẬP NHẬT MỚI: Theo DOE, lượng dầu thô dự trữ đang tăng nhiều hơn dự kiến, trái ngược với báo cáo của API.

-
Thay đổi trong tồn kho dầu thô theo DOE: +1,792 triệu thùng (dự báo: +1,5 triệu thùng; kỳ trước: -0,607 triệu thùng) – theo đồng thuận S&P.
Thay đổi trong tồn kho xăng: +4,12 triệu thùng (dự báo: +0,7 triệu thùng; kỳ trước: -1,08 triệu thùng).
Thay đổi trong tồn kho sản phẩm chưng cất: +0,58 triệu thùng (dự báo: -1,1 triệu thùng; kỳ trước: -1,68 triệu thùng).
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), thuộc Bộ Năng lượng, cho biết hiện tại hầu hết các báo cáo vẫn được công bố như bình thường và dữ liệu sẽ tiếp tục được thu thập. Tình hình này dự kiến duy trì cho đến khi có thông báo tiếp theo. Trong khi đó, dữ liệu API công bố hôm qua cho thấy tồn kho giảm 3,67 triệu thùng, trái ngược với kỳ vọng tăng +1,5 triệu thùng.
