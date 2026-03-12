GOLD - Biên độ tích lũy thu hẹp, đã đến lúc định đoạt?

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:

Biên độ sideway đang dần được thu hẹp lại và khi giá thoát vùng sideway cũng là lúc thị trường đã định đoạt được hướng đi rõ ràng.

Ở góc độ ngắn hạn, một số yếu tố đang phần nào nghiêng về phe mua. Cấu trúc tăng vẫn được duy trì khi xuất hiện các đáy sau cao hơn đáy trước, phản ánh lực cầu vẫn đang âm thầm nâng đỡ thị trường. Tuy nhiên, khu vực 5.220 USD/oz vẫn đóng vai trò là ngưỡng kháng cự then chốt. Nếu giá có thêm một lần kiểm tra vùng này và bứt phá dứt khoát lên phía trên, đó sẽ là tín hiệu xác nhận cho một xu hướng tăng mới.

Ngược lại, trong trường hợp giá chỉ tiếp cận vùng kháng cự rồi nhanh chóng quay đầu giảm và phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng ngắn hạn (đường màu cam), áp lực bán có thể gia tăng mạnh mẽ. Khi đó, kịch bản giá quay trở lại kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng quanh 5.000 USD/oz hoàn toàn có thể xảy ra.

Nguồn: xStation5