CẬP NHẬT MỚI: Thủ tướng Pháp từ chức. EURUSD và FRA40 lao dốc

Tin tức về việc Thủ tướng Sébastien Lecornu từ chức vừa được công bố, đánh dấu một cuộc ra đi cấp cao nữa trong vài tuần gần đây. Trước đó, Tổng thống Macron đã cho Lecornu thời hạn đến tối Chủ nhật để thành lập chính phủ mới, và danh sách các bộ trưởng dự kiến sẽ được công bố trong hôm nay. Ngay sau thông tin từ chức, đồng euro suy yếu, chỉ số FRA 40 lao dốc, và lợi suất trái phiếu tăng mạnh. Đáng chú ý, chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giữa Đức và Pháp đang nới rộng lên mức cao nhất kể từ tháng 1 năm ngoái. Đây là thước đo quan trọng về rủi ro chính trị và tài khóa trong khu vực đồng euro, phản ánh rõ mức độ lo ngại gia tăng của thị trường.

Chênh lệch lợi suất 10 năm giữa Pháp và Đức gia tăng cho thấy thị trường đang ngày càng lo ngại. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Cặp tỷ giá EUR/USD đã giảm mạnh, hiện giao dịch gần mốc 1,1660 — mức thấp nhất kể từ ngày 26/9. Việc vị thủ tướng mới của Pháp từ chức làm gia tăng đáng kể sự bất định trên chính trường, đồng thời làm dấy lên khả năng phải tổ chức bầu cử sớm.

Trong khi đó, chỉ số FRA 40 giảm gần 2% trong ngày, và tâm lý tiêu cực này đang lan sang các chỉ số chứng khoán lớn khác tại châu Âu.