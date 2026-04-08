CẬP NHẬT MỚI: Tồn kho dầu tăng, dự trữ nhiên liệu giảm

Tồn kho dầu thô: +3,08 triệu thùng (kỳ vọng: +0,5 triệu). Đây là mức tăng đáng kể, vượt kỳ vọng thị trường hơn sáu lần.

Tồn kho sản phẩm chưng cất (distillate): -3,14 triệu thùng (kỳ vọng: -1,25 triệu). Mức giảm rất sâu, cho thấy nhu cầu mạnh đối với diesel và dầu sưởi hoặc vấn đề sản xuất.

Tồn kho xăng: -1,59 triệu thùng (kỳ vọng: -1,55 triệu). Kết quả gần như hoàn toàn trùng với dự báo, cho thấy cầu mùa vụ ổn định.

Công suất vận hành nhà máy lọc dầu: -0,1 điểm phần trăm (kỳ vọng: +0,8 điểm phần trăm). Hoạt động lọc dầu bất ngờ giảm, điều này phần nào giải thích cho việc tồn kho dầu thô (chưa được xử lý) tăng.

Nhập khẩu từ Mexico: -59% (giảm xuống 165 nghìn thùng/ngày). Đây là mức thấp lịch sử, là hệ quả của chính sách Mexico hạn chế xuất khẩu để ưu tiên cho các nhà máy lọc dầu trong nước (bao gồm Dos Bocas). Đây là tuần thứ 7 liên tiếp tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB Dầu thô chất đống, nhưng nhiên liệu đang cạn Báo cáo EIA mô tả bức tranh thị trường “hai tốc độ”, điều này, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn gần đây giữa Mỹ và Iran, có thể càng làm phức tạp định giá: Sốc cung nguyên liệu: Việc tồn kho dầu thô tăng hơn 3 triệu thùng trong khi thị trường chỉ kỳ vọng tăng tượng trưng là một tín hiệu tiêu cực. Điều này chủ yếu là do công suất lọc dầu thấp hơn và lượng nhập khẩu từ Canada mạnh, giúp bù thiếu hụt từ các hướng khác. Chúng ta đã chứng kiến tồn kho tiếp tục tăng mạnh trong những tuần gần đây.

Khủng hoảng sản phẩm chưng cất: Trong khi dầu thô tăng, tồn kho nhiên liệu đã tinh chế (đặc biệt là distillate) đang giảm nhanh. Đây là tín hiệu tích cực cho lợi nhuận lọc dầu. Thị trường sản phẩm vẫn cực kỳ chật hẹp, điều này có thể ngăn giá nhiên liệu tại cây xăng giảm, ngay cả khi giá dầu Brent bản thân giảm mạnh nhờ lệnh ngừng bắn.

“Detox” từ Mexico: Việc nhập khẩu từ Mexico giảm mạnh (giảm 233 nghìn thùng/ngày) là một thay đổi mang tính cấu trúc. Mỹ phải tìm dầu nặng ở nơi khác (ví dụ, lượng nhập khẩu từ Venezuela tăng lên 321 nghìn thùng/ngày), điều này làm tăng chi phí logistics cho các nhà máy lọc dầu ở Gulf Coast.

Bối cảnh địa chính trị: Những dữ liệu này ảnh hưởng tới thị trường đúng vào thời điểm “phần thưởng chiến tranh” đang bốc hơi sau lệnh ngừng bắn ngày 7/4. Việc dư thừa dầu thô tại Mỹ (+3 triệu thùng) mang lại cho chính quyền Trump một lý lẽ trong đàm phán — nước Mỹ cho thấy họ có dự trữ, điều này làm suy yếu vị thế đàm phán của Iran liên quan đến Eo biển Hormuz.

Giải phóng dự trữ: Kể từ ngày 20/3, chỉ có 2 triệu thùng dầu được lấy ra từ Dự trữ Dầu Chiến lược (SPR), mặc dù đã có thông báo giải phóng lên tới 172 triệu thùng. Dầu đang phản ứng hôm nay theo các vấn đề liên quan tới Iran. Tin mới nhất cho thấy Iran đang yêu cầu Israel ngừng tấn công Lebanon. Nếu không có việc ngừng tấn công, Iran được cho là sẽ quyết định từ bỏ lệnh ngừng bắn khá nhanh.

