23:35 · 13 tháng 10, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Trung Quốc ban hành quy định thực hiện phí cảng đối với tàu thuyền Hoa Kỳ

  • Trung Quốc đã công bố các quy định mới về phí cảng

Trung Quốc vừa công bố các quy định mới về phí cảng, nhắm trực tiếp vào các tàu thuộc sở hữu, vận hành, đóng mới hoặc treo cờ của Mỹ khi cập cảng Trung Quốc. Các khoản phí này sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 14/10/2025, với mức khoảng 56 USD trên mỗi tấn dung tích thuần, phản ánh các mức phí mà Mỹ đang áp dụng đối với tàu Trung Quốc khi vào cảng Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã miễn trừ cho các tàu do Mỹ sở hữu nhưng được đóng tại Trung Quốc, cho thấy một cách tiếp cận tinh tế hơn trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Động thái này là một phần trong chiến lược “ăn miếng trả miếng” trong cuộc cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt giữa hai cường quốc.

16 tháng 10, 2025, 13:15

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu sản xuất của Anh mạnh hơn dự kiến ​​một chút; GDP chậm lại
16 tháng 10, 2025, 11:00

🎯Workshop - 3 bước để tìm cổ phiếu "chất"!
15 tháng 10, 2025, 21:15

Thành viên Fed Miran báo hiệu sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay🗽
15 tháng 10, 2025, 19:35

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu NY Empire tốt hơn dự kiến; EURUSD giảm 📌

