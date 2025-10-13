CẬP NHẬT MỚI: Trung Quốc ban hành quy định thực hiện phí cảng đối với tàu thuyền Hoa Kỳ

- Trung Quốc đã công bố các quy định mới về phí cảng
- Trung Quốc đã công bố các quy định mới về phí cảng
Trung Quốc vừa công bố các quy định mới về phí cảng, nhắm trực tiếp vào các tàu thuộc sở hữu, vận hành, đóng mới hoặc treo cờ của Mỹ khi cập cảng Trung Quốc. Các khoản phí này sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 14/10/2025, với mức khoảng 56 USD trên mỗi tấn dung tích thuần, phản ánh các mức phí mà Mỹ đang áp dụng đối với tàu Trung Quốc khi vào cảng Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã miễn trừ cho các tàu do Mỹ sở hữu nhưng được đóng tại Trung Quốc, cho thấy một cách tiếp cận tinh tế hơn trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Động thái này là một phần trong chiến lược “ăn miếng trả miếng” trong cuộc cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt giữa hai cường quốc.
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu sản xuất của Anh mạnh hơn dự kiến một chút; GDP chậm lại
🎯Workshop - 3 bước để tìm cổ phiếu "chất"!
Thành viên Fed Miran báo hiệu sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay🗽
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu NY Empire tốt hơn dự kiến; EURUSD giảm 📌
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.