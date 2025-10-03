CẬP NHẬT MỚI: Trung Quốc phát tín hiệu đầu tư khủng vào Hoa Kỳ 🗽

Theo các nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán, các đại diện của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã đề nghị giảm thuế quan đối với một số vật liệu nhập khẩu.

Trung Quốc phát tín hiệu rằng họ có thể mở khóa một gói đầu tư đáng kể để đổi lại — nếu xảy ra, đây sẽ là sự đảo chiều mạnh mẽ so với chính sách đã duy trì suốt thập kỷ qua.

Bắc Kinh đang gây sức ép lên chính quyền Trump nhằm nới lỏng các hạn chế an ninh quốc gia của Mỹ đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Trung Quốc.

Bắc Kinh đang gây sức ép lên chính quyền Trump để nới lỏng các hạn chế an ninh quốc gia của Mỹ đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời phát tín hiệu rằng nước này có thể mở khóa một gói đầu tư lớn để đổi lại — một đề nghị, nếu được thực thi, sẽ đánh dấu sự đảo ngược rõ rệt so với chính sách trong thập kỷ qua. Đối với thị trường, đây sẽ là một tín hiệu tích cực lớn khác, có khả năng làm giảm đáng kể rủi ro địa chính trị. Theo các nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán, các nhà thương thuyết đại diện cho Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã đề nghị việc giảm thuế quan đối với một số nguyên liệu nhập khẩu. Những đầu vào này sẽ được sử dụng trong các hoạt động sản xuất tiềm năng của Trung Quốc được thiết lập tại Hoa Kỳ, khiến việc cắt giảm thuế trở thành yếu tố trung tâm của đề xuất. Được biết, bản đề xuất này đã được trình bày trong các cuộc thảo luận thương mại diễn ra tại Madrid vào tháng trước, với những người trong cuộc nhấn mạnh tính chất bảo mật của các cuộc đàm phán đang tiếp diễn.

