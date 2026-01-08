CẬP NHẬT MỚI: Tỷ giá EUR/USD phản ứng với dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chi phí lao động của Mỹ 🗽

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ đạt 208 nghìn, dự báo 212,4 nghìn, trước đó 199 nghìn.
-
Số đơn tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp đạt 1,914 triệu, dự báo 1,9 triệu, trước đó 1,86 triệu.
Chi phí lao động trên mỗi đơn vị sản phẩm (Unit Labor Costs) giảm 1,9%, dự báo giảm 0,088%, kỳ trước tăng 1,0%.
-
Năng suất lao động của Mỹ tăng 4,9%, dự báo 5%, trước đó 3%.
Báo cáo này nhìn chung tích cực cho thị trường chứng khoán. Chi phí lao động tính theo năm giảm mạnh (gần -2%), trong khi thị trường lao động vẫn khỏe với số đơn thất nghiệp ở mức thấp và năng suất lao động tăng gần 5%. Phản ứng của EURUSD khá giằng co, tuy nhiên các điều kiện kinh tế vững chắc của Mỹ đang hỗ trợ cho đồng USD.
Nguồn: xStation5
