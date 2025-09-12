CẬP NHẬT MỚI: Ước tính GDP của Anh cao hơn một chút, dữ liệu sản xuất yếu hơn dự kiến

Sản xuất công nghiệp & GDP Vương quốc Anh (UK):
Sản xuất chế tạo (Manufacturing Production) YoY: Thực tế 0,2% (Trước đó 0,0%)
Sản xuất chế tạo MoM: Thực tế -1,3% (Dự báo 0,1%, Trước đó 0,5%)
Sản xuất công nghiệp (Industrial Production) YoY: Thực tế 0,1% (Dự báo 1,1%, Trước đó 0,2%)
Sản xuất công nghiệp MoM: Thực tế -0,9% (Dự báo 0%, Trước đó 0,7%)
Cán cân thương mại hàng hóa (Goods Trade Balance): Thực tế -22,244 tỷ (Dự báo -21,9 tỷ, Trước đó -22,16 tỷ)
Ước tính GDP YoY: Thực tế 1,4% (Dự báo 1,1%, Trước đó 1,4%)
Dịch vụ MoM: Thực tế 0,1% (Dự báo 0%, Trước đó 0,3%)
Ước tính GDP MoM: Thực tế 0% (Dự báo 0%, Trước đó 0,4%)
Sản lượng xây dựng MoM: Thực tế 0,2% (Dự báo -0,2%, Trước đó 0,3%)
Ước tính GDP 3M/3M: Thực tế 0,2% (Dự báo 0,2%, Trước đó 0,3%)
Cán cân thương mại hàng hóa ngoài EU: Thực tế -10,158 tỷ (Trước đó -10,783 tỷ)
Lạm phát Đức (Germany):
HICP cuối cùng YoY: Thực tế 2,1% (Dự báo 2,1%, Trước đó 2,1%)
CPI cuối cùng YoY: Thực tế 2,2% (Dự báo 2,2%, Trước đó 2,2%)
CPI cuối cùng MoM: Thực tế 0,1% (Dự báo 0,1%, Trước đó 0,1%)
HICP cuối cùng MoM: Thực tế 0,1% (Dự báo 0,1%, Trước đó 0,1%)
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.