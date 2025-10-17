Lịch kinh tế: Lạm phát khu vực đồng Euro được nhà đầu tư chú ý

- Các số liệu lạm phát chính từ khu vực đồng euro trong tháng 9 sẽ cung cấp định hướng quan trọng cho chính sách của ECB.
- Kết quả kinh doanh từ các công ty như American Express và State Street sẽ bổ sung cho lịch công bố vào cuối tuần.
Lịch vĩ mô cho cuối tuần khá nhẹ, và do tình trạng chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, nhiều khả năng chúng ta sẽ không có thêm dữ liệu mới từ nền kinh tế Hoa Kỳ. Trọng tâm hôm nay sẽ là các số liệu lạm phát then chốt từ khu vực đồng euro. Dữ liệu cuối cùng của tháng 9 sẽ công bố cả lạm phát tiêu dùng và lạm phát cơ bản. Đây sẽ là tín hiệu quan trọng để đánh giá định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Bên cạnh dữ liệu vĩ mô, nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi báo cáo lợi nhuận của một số tập đoàn lớn như American Express và State Street.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
13:00 – Thụy Điển: Tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 (thực tế: 8,3%; trước đó: 8,4%)
13:30 – Hungary: Tiền lương (thực tế: 8,7%; trước đó: 9%)
14:00 – Slovakia: Lạm phát HICP (dự báo: 4,6%; trước đó: 4,4%)
16:00 – EU: Lạm phát tiêu dùng cuối cùng tháng 9
-
HICP (m/m): dự báo 0,1%; trước đó 0,1%
-
Core HICP (m/m): dự báo 0,1%; trước đó 0,3%
-
HICP (y/y): dự báo 2,2%; trước đó 2,0%
-
Core HICP (y/y): dự báo 2,3%; trước đó 2,3%
19:45 – Đức: Bài phát biểu của Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel
23:15 – Mỹ: Bài phát biểu của Fed’s Alberto Musalem
00:00 sáng mai – Mỹ: Số lượng giàn khoan (dự báo: 417; trước đó: 418)
Lịch báo cáo thu nhập (trước giờ mở cửa Phố Wall):
-
American Express Company
-
Truist Financial Corporation
-
State Street
-
SLB Limited
Lịch báo cáo thu nhập (sau giờ đóng cửa Phố Wall):
-
HDFC Bank Limited
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.