Cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh sau khi xuất hiện một số rủi ro về hệ thống tài chính. Tuy nhiên, các ngân hàng lớn vẫn cho thấy được kết quả tài chính quý 3 mạnh mẽ, qua đó củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư. Trong khi đó, giá Vàng đã bứt phá mốc $4.300 và tiến sát mốc $4.400. Liệu lực tăng này còn lớn để tiếp tục tạo đà cho Vàng chạm mức $4.500. Link xem "Nhận định thị trường": tại đây

