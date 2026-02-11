CẬP NHẬT MỚI: US100 tăng mạnh sau khi công bố báo cáo NFP mạnh hơn dự kiến.

Báo cáo việc làm Mỹ (NFP) mạnh hơn dự báo rõ rệt:
-
NFP: 130k (dự báo 65k | trước đó 50k)
-
Việc làm khu vực tư nhân: 172k (dự báo 68k | trước đó 37k)
-
Tỷ lệ thất nghiệp: 4,3% (dự báo 4,4% | trước đó 4,4%)
-
Thu nhập bình quân MoM: 0,4% (dự báo 0,3% | trước đó 0,3%)
-
Thu nhập bình quân YoY: 3,7% (đúng như dự báo | trước đó 3,7%)
Phản ứng thị trường: Chứng khoán Mỹ tăng ngay sau khi dữ liệu được công bố. Báo cáo cho thấy thị trường lao động khỏe hơn kỳ vọng, đặc biệt là số liệu việc làm tư nhân vượt xa dự báo và tỷ lệ thất nghiệp giảm bất ngờ. Điều này làm giảm lo ngại suy yếu lao động và có thể khiến kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất sớm bị “hạ nhiệt” trong ngắn hạn.
Source: xStation5
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Chỉ số US100 mất 1.9% 📉
Tin đầu ngày: Bạc giảm mạnh 9% 🚨Chỉ số, tiền điện tử và kim loại quý chịu áp lực
Giá Ca cao giảm 2,5% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2023 📉
NATGAS biến động nhẹ sau báo cáo về sự thay đổi tồn kho của EIA.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.