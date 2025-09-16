CẬP NHẬT MỚI: USDCAD tăng vọt sau dữ liệu lạm phát từ Canada 💡

19:30, Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 8:
Canada CPI NSA (M/M) Tháng 8: -0,1% (ước tính 0,0%; trước đó 0,3%)
CPI (Y/Y): 1,9% (ước tính 2,0%; trước đó 1,7%)
CPI Cốt lõi - Trung vị (Y/Y): 3,1% (ước tính 3,1%; trước đó 3,1%)
CPI lõi - Trim (Y/Y): 3,0% (ước tính 3,0%; trước đó 3,0%; trước đó 3,1%)
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8, cao hơn mức tăng 1,7% của tháng 7. Giá xăng giảm nhẹ hơn so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8 (-12,7%) so với tháng 7 (-16,1%), dẫn đến lạm phát chung tăng nhanh hơn. Nếu không tính giá xăng, CPI tăng 2,4% trong tháng 8, sau khi tăng 2,5% trong ba tháng trước đó.
Điều làm giảm tốc độ tăng CPI của tất cả các mặt hàng là giá tour du lịch và trái cây tươi thấp hơn so với tháng 7.
CPI tháng 8 giảm 0,1% so với tháng trước. Nếu tính theo tháng đã điều chỉnh theo mùa, CPI tăng 0,2%.
