Tin đầu ngày (08.12.2025): Phố Wall kết thúc tuần với mức tăng nhẹ 🗽

Phiên giao dịch cuối tuần mang lại mức tăng thận trọng trên Phố Wall, với hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) tăng 0,2% và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) tăng 0,4%. Cổ phiếu Micron, Adobe (sẽ báo cáo kết quả vào thứ Tư tuần sau) và Salesforce tăng giá, trong khi Netflix và General Electric chịu áp lực. Đồng USD gần như đi ngang. Mặc dù tâm lý trên Phố Wall khá tích cực, thị trường tiền điện tử lại giảm mạnh, với Bitcoin giảm 3% xuống còn 88.000 USD và các đồng tiền lớn như Polkadot giảm 8 - 10%.
Báo cáo PCE hỗ trợ thị trường, khi kỳ vọng lạm phát phù hợp dự báo, trong khi tiêu dùng cá nhân và thu nhập hầu hết đúng như kỳ vọng của giới phân tích. Dữ liệu sơ bộ từ Đại học Michigan cho tháng 12 cũng mang đến tín hiệu tích cực cho Phố Wall, khi cho thấy sự cải thiện trong tâm lý người tiêu dùng và sự sụt giảm trong kỳ vọng lạm phát cả ở mức 1 năm và 5 năm. Sự kết hợp này củng cố kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất thực tế trong tháng 12 và triển vọng chính sách nới lỏng rủi ro thấp hơn khi bước vào năm 2026, điều này có thể hỗ trợ các tài sản rủi ro, đồng thời tạo áp lực giảm lên lợi suất và đồng USD.
Cổ phiếu của CoreWeave (CRWV.US) - một trong những cái tên công nghệ bị bán tháo mạnh nhất đầu năm - đã tăng hơn 20% trong năm phiên gần đây, cho thấy những lo ngại về đầu tư hạ tầng AI quá mức đã hạ nhiệt đáng kể. Các nhà phân tích tại Roth Capital Partners bắt đầu khuyến nghị cổ phiếu này với xếp hạng mua và giá mục tiêu 110 USD, ngụ ý mức tăng khoảng 25% từ hiện tại.
Trên thị trường hàng hóa, khí tự nhiên (NATGAS) tăng hơn 5%, ca cao tăng gần 4%. Dầu thô tăng nhẹ gần 0,7%.
Chiến lược mới công bố của Lầu Năm Góc kêu gọi châu Âu đảm nhiệm phần lớn chi tiêu quốc phòng của NATO trước năm 2027 và hướng tới giảm rủi ro xảy ra xung đột về Đài Loan. Ngành quốc phòng Mỹ giảm nhẹ, với cổ phiếu RTX - công ty quốc phòng lớn nhất Mỹ - nằm trong số những mã giảm. Tuần tới, hãng sản xuất drone AeroVironment sẽ công bố kết quả kinh doanh.
Cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent có vẻ diễn ra thuận lợi, khi phía Trung Quốc đưa ra tuyên bố tích cực, nhấn mạnh kế hoạch mở rộng hợp tác với Mỹ.
