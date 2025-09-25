Cặp tiền EURUSD chịu áp lực 📌Goolsbee và Schmid của Fed nhận xét về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ

Các quan chức Fed Goolsbee và Schmid hôm nay đã đưa ra nhận xét về nền kinh tế Mỹ và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Dưới đây là nội dung phát biểu của họ: Schmid (Fed) Việc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm là một bước đi hợp lý trong quản lý rủi ro.

Lạm phát vẫn còn quá cao, trong khi thị trường lao động vẫn cân bằng.

Vai trò giám sát của Fed đối với các ngân hàng là quan trọng cho sứ mệnh rộng hơn của ngân hàng trung ương.

Các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu.

Chính sách của Fed hiện đang hơi thắt chặt — và đó là vị trí hợp lý.

Lạm phát vẫn quá cao, và thị trường lao động hiện tại nhìn chung vẫn cân bằng.

Dữ liệu gần đây cho thấy rủi ro gia tăng đối với thị trường lao động.

Việc cắt giảm lãi suất là phù hợp để bù đắp rủi ro thị trường lao động.

Fed hiện gần đạt các mục tiêu, nhưng chính sách phải luôn hướng tới tương lai. Goolsbee (Fed) Tôi vẫn khá lạc quan rằng chúng ta đang đi trên “con đường vàng,” với lạm phát có xu hướng giảm.

Trong ngắn hạn, mối quan tâm lớn nhất là nguy cơ lạm phát cao dai dẳng.

Việc doanh nghiệp áp dụng AI chưa rộng như nhiều người nghĩ.

Lịch sử cho thấy các đợt đóng cửa chính phủ ngắn hoặc hạn chế thường không ảnh hưởng lâu dài đến kinh tế.

Một số chỉ số thị trường lao động cho thấy sự ổn định hơn.

Thị trường lao động đang hạ nhiệt nhẹ.

Nếu chính phủ có thể ra lệnh cho Fed về lãi suất, lạm phát sẽ tăng.

Lãi suất có thể giảm thêm nếu rủi ro đình lạm biến mất.

Tôi thấy một “môi trường lạ” với rủi ro cả về việc làm và lạm phát.

Lãi suất có thể giảm nhiều hơn nếu lạm phát tiến về 2%, nhưng tôi thận trọng với việc cắt giảm sớm.

Dựa vào giả định lạm phát là tạm thời khiến tôi lo ngại.

Tôi khá e ngại việc cắt giảm lãi suất quá nhanh chỉ dựa trên dữ liệu việc làm giảm.

Thị trường lao động có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi lạm phát lại tăng. Nguồn: xStation5 Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.