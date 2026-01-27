Cặp tiền USDCAD lao dốc

Các mối đe dọa gần đây của Tổng thống Trump đối với Canada, bao gồm khả năng áp thuế 100% lên toàn bộ hàng hóa Canada, cho thấy thương mại không còn đơn thuần phục vụ mục tiêu kinh tế mà đã trở thành một công cụ của chính sách đối ngoại. Thỏa thuận Ottawa - Bắc Kinh, theo đó giảm thuế đối với hạt cải dầu (canola) và xe điện, đã trở thành cái cớ cho việc leo thang căng thẳng ngôn từ, với những hệ quả tiềm tàng sâu rộng đối với sự ổn định của thị trường Bắc Mỹ.

Yếu tố gây bất ổn lớn nhất không nằm ở quy mô của các mức thuế tiềm năng, mà ở tính khó đoán của các hành động và sự thiếu vắng những quy tắc rõ ràng. Điều này làm gia tăng mạnh biến động trên thị trường tiền tệ, hàng hóa và thương mại. Đặc biệt, cặp tỷ giá USD/CAD có thể chịu áp lực đáng kể. Rủi ro áp thuế đe dọa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Canada, qua đó làm suy yếu đồng CAD so với USD. Đồng thời, Canada là nước xuất khẩu lớn về dầu mỏ và kim loại, nên các gián đoạn thương mại còn tác động đến giá hàng hóa, từ đó tiếp tục ảnh hưởng đến tỷ giá.

Sự bất định gia tăng dẫn đến những cú tăng vọt ngắn hạn về biến động của USD/CAD, nhất là mỗi khi xuất hiện thông tin mới liên quan đến thuế quan hoặc các tuyên bố từ Nhà Trắng. Nguy cơ các biện pháp trả đũa từ Canada cũng như khả năng tái đàm phán USMCA - hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ, Canada và Mexico - càng làm trầm trọng thêm sự bất ổn, tạo áp lực lên sự phục hồi của đồng USD, cũng như đồng CAD do thay đổi trong dòng chảy thương mại và xuất khẩu.

Ở giai đoạn hiện tại, Canada phản ứng khá điềm tĩnh, nhấn mạnh rằng thỏa thuận với Trung Quốc chỉ bao phủ một số lĩnh vực chọn lọc và vẫn tuân thủ các nguyên tắc của USMCA. Thủ tướng Carney mô tả các hành động của Mỹ là một phần của bối cảnh đàm phán rộng hơn, tập trung vào bảo vệ biên giới, khả năng tiếp cận giá cả và đa dạng hóa thương mại ngoài thị trường Mỹ. Cách tiếp cận của Canada cho thấy việc kiên định tuân thủ luật chơi và duy trì chính sách kinh tế ổn định có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng, ngay cả khi phải đối mặt với những đe dọa trực tiếp từ một đối tác thương mại.

Nguồn: xStation5