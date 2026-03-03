🚨 EURUSD giảm mạnh, chạm vùng hỗ trợ quan trọng

Đồng euro đang có diễn biến rất yếu trong phiên hôm nay, chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và khả năng giá năng lượng tăng vọt, điều này có thể “đè nặng cơ hội” phục hồi của ngành công nghiệp châu Âu. Cặp tiền EURUSD giảm hơn 0,3% và đã rơi xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng tại đường trung bình động hàm mũ 200 phiên (EMA200), khu vực mà cặp tiền này đã từng hồi phục ba lần trong năm 2025. Các đợt tăng tiếp theo của giá dầu và khí đốt có thể tạo thêm áp lực đáng kể, trong khi việc giảm leo thang hoặc kết thúc xung đột với Iran có thể hỗ trợ đồng euro.

Đáng tiếc là hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy đà chiến tranh ở Trung Đông sẽ đảo chiều trong thời gian tới. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel không tìm kiếm một cuộc chiến kéo dài, nhưng ngày hôm qua Trump không loại trừ khả năng triển khai quân đội trên bộ và sáng nay nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi và chiến thắng. Hiện tại, giá khí đốt tăng đặc biệt có thể là thách thức nghiêm trọng đối với châu Âu và, theo đó, đối với đồng euro. Biểu đồ cho thấy chỉ báo RSI đang tiến gần vùng quá bán, trong khi khối lượng bán chiếm ưu thế rõ rệt.