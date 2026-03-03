DE40 giảm 3% xuống mức thấp nhất năm 2026 🚨📉

- Chỉ số DE40 giảm khoảng 3% và đang kiểm tra ngưỡng hỗ trợ quan trọng EMA200 ngày.
Chỉ số DE40 hiện đang giảm khoảng 3%, kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng được đánh dấu bởi đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200), mức đã chặn đà giảm vào tháng 11/2025. Yếu tố chính tác động là sự tăng mạnh của giá khí đốt TTF châu Âu, vượt mức 50 EUR/MWh, tăng hơn 60% kể từ đầu tuần, do nguồn cung LNG từ Qatar bị đình chỉ sau các sự cố tại Eo biển Hormuz. Kho dự trữ khí thấp ở châu Âu, khoảng 30%, cùng với các tàu LNG bị đình trệ, đang gia tăng lo ngại về chi phí năng lượng, tác động mạnh tới các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu. Thị trường lo ngại rằng sự tăng giá năng lượng ở châu Âu sẽ khiến giá tiêu dùng tăng mạnh, đẩy lạm phát chung lên cao và cuối cùng buộc ECB phải nối lại chu kỳ tăng lãi suất ở khu vực. Các nhà cái như Polymarket ghi nhận sự quan tâm tăng lên với các hợp đồng đặt cược vào việc tăng lãi suất hôm nay, nhưng các công cụ dựa trên hoán đổi và lợi suất trái phiếu châu Âu vẫn cho thấy ECB khó có khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trước cuối năm.
Nguồn: Bloomberg Financial LP
Điều thú vị là tình hình tương tự cũng đang diễn ra ở Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi chỉ số JP225 giảm hơn 4% và giá khí đốt địa phương đã tăng cao hơn cả châu Âu, với LNG JKM đạt mức trên 13 USD/MMBt, cao nhất kể từ đầu năm 2025. Nếu tình hình không ổn định trong hai tuần tới, đồng euro và DE40 có thể trải qua các đợt điều chỉnh mạnh hơn, và ECB về lý thuyết có thể phải xem xét trở lại việc tăng lãi suất, điều này có thể gây bất lợi cho quá trình phục hồi kinh tế và làm yếu thị trường địa phương thêm nữa. Ngược lại, cũng cần lưu ý rằng việc khôi phục hoàn toàn lưu thông tại Eo biển Hormuz có thể nhanh chóng đảo ngược các diễn biến hiện tại.
Chỉ số DE40 của Đức hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng được đánh dấu bởi EMA200 (đường màu vàng trên biểu đồ). Cần lưu ý rằng trong quá khứ, vùng này nhiều lần là điểm phản ứng cầu, hồi phục sau các đợt bán sâu. Diễn biến tiếp theo của DE40 sẽ phụ thuộc nhiều vào tình hình địa chính trị biến động mạnh và trên hết là vấn đề vận chuyển qua Eo biển Hormuz, nơi hiện tại khá vắng vẻ. Nguồn: xStation5
Tình trạng vận chuyển hiện tại ở Eo biển Hormuz rất hạn chế. Ngoại trừ một vài tàu mang cờ Iran, hầu hết các tàu từ các nước sản xuất dầu đã dừng lại ở các khu vực hoặc cảng ngay trước eo biển. Nguồn: marinetraffic
