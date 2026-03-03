Thị trường nổi bật: OIL

Hợp đồng tương lai dầu thô Brent (OIL) hôm nay tăng gần 5%, vượt mức 81 USD/thùng, tiến sát mức cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc tấn công lớn nhất vào Iran vẫn chưa diễn ra, trong khi lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) nhấn mạnh hôm qua rằng Eo biển Hormuz vẫn đóng và họ sẽ không cho phép dầu từ khu vực này lưu thông tự do - cả qua eo biển lẫn hạ tầng đường ống.

Mặc dù Hoa Kỳ phủ nhận việc Iran có khả năng phong tỏa tuyến đường quan trọng này, các tàu rõ ràng đang ngần ngại vào Hormuz. Theo dữ liệu của Ocean Network Express, hiện có hơn 100 tàu chở dầu đang neo gần lối vào Eo biển, và con số này có thể tăng thêm.

Sau diễn biến leo thang quân sự trong khu vực, thị trường đang định giá rủi ro về một xung đột kéo dài. Sáng nay, Donald Trump bày tỏ sẵn sàng cho kịch bản này, và ngày hôm qua ông không loại trừ khả năng triển khai chiến dịch bộ binh ở Iran. Với thị trường dầu mỏ, điều này có nghĩa là rủi ro giá dầu tăng lên mức 100 USD/thùng đang trở nên hiện thực. Brent sẽ cần tăng khoảng 25% nữa để chạm ngưỡng này.

Sự tăng mạnh của giá dầu làm gia tăng rủi ro lạm phát và tạo thêm áp lực lên các tài sản rủi ro, bao gồm cả cổ phiếu Mỹ - nơi trước đó có kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất đáng kể trong năm nay. Giá dầu cao hơn đồng nghĩa với áp lực lạm phát ngắn hạn kéo dài kết hợp với rủi ro làm chậm hoạt động kinh tế.

Hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ hôm nay giảm, với US100 giảm hơn 1,5%, trong khi hợp đồng tương lai VIX tăng trên 5%. Thị trường đang quay trở lại đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng tiếp tục kéo vốn ra khỏi Phố Wall.

OIL (D1)

Nguồn: xStation5