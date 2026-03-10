Chỉ số chứng khoán tăng vọt giữa lúc ông Trump đưa ra phát ngôn về chiến tranh Iran 📈 Giá dầu giảm mạnh

Thị trường tài chính toàn cầu bắt đầu tuần mới trong bối cảnh biến động cao, nhưng vào cuối phiên hôm qua tại Mỹ đã chứng kiến sự cải thiện rõ rệt trong tâm lý nhà đầu tư. Sự thay đổi này được kích hoạt bởi các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng chiến dịch quân sự liên quan đến xung đột với Iran có thể đang tiến gần đến hồi kết. Thị trường phản ứng ngay lập tức với sự sụt giảm mạnh của giá dầu và sự phục hồi đáng kể của các chỉ số chứng khoán lớn. Hợp đồng tương lai của S&P 500 (US500) đang tăng gần 1% trong hôm nay. Các sự kiện quan trọng đối với chỉ số này sẽ là dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ công bố vào ngày mai và báo cáo lạm phát PCE vào thứ Sáu. Về phía doanh nghiệp, Oracle (OCL.US) sẽ công bố kết quả kinh doanh sau phiên giao dịch hôm nay tại Mỹ, trong khi một “ông lớn” công nghệ khác là Adobe (ADBE.US) dự kiến báo cáo vào thứ Năm.

Các thị trường chứng khoán đã đảo chiều từ mức giảm trước đó khi nhà đầu tư phản ứng với tín hiệu cho thấy khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Giá dầu đã điều chỉnh mạnh, giảm từ trên 100 USD/thùng xuống khoảng 84 USD (hiện giao dịch gần 90 USD), trong khi West Texas Intermediate (WTI) giảm xuống khoảng 80 USD/thùng.

Ngành năng lượng vẫn là động lực chính của biến động ngắn hạn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Các nhà đầu tư đang theo dõi sát dữ liệu lạm phát sắp tới của Mỹ, yếu tố có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính sách trong tương lai của Federal Reserve.

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) của Iran tuyên bố rằng chừng nào Israel và Mỹ còn tiếp tục tấn công Iran thì “không một lít dầu nào sẽ rời khỏi Vịnh Ba Tư.” Đáp lại, Tổng thống Trump cảnh báo rằng nếu Iran tấn công các tàu thuyền tại Strait of Hormuz, phản ứng của Mỹ sẽ “mạnh gấp 20 lần” và có thể tàn phá hoàn toàn đất nước này.

Tối thứ Hai, trong buổi họp báo tại câu lạc bộ golf gần Miami, Tổng thống Trump cho biết chiến dịch quân sự đang đạt được các mục tiêu chính. Trong phát biểu của mình, ông nhấn mạnh hai điểm quan trọng:

Tiến triển hướng tới các mục tiêu quân sự của chiến dịch

Duy trì nguồn cung năng lượng ổn định cho thị trường toàn cầu

Những tuyên bố quan trọng nhất từ Tổng thống Mỹ gồm:

“Chúng tôi đang đạt được những bước tiến lớn trong việc hoàn thành mục tiêu quân sự.”

“Cuộc xung đột gần như đã kết thúc.”

Đảm bảo dòng chảy năng lượng và dầu mỏ liên tục cho nền kinh tế toàn cầu vẫn là ưu tiên.

Đối với thị trường tài chính, các phát biểu này phát đi tín hiệu khả năng giảm căng thẳng địa chính trị, yếu tố trước đó đã đẩy giá hàng hóa năng lượng tăng mạnh. Trong phiên giao dịch chính trên Phố Wall, nhà đầu tư chứng kiến sự đảo chiều mạnh từ mức giảm trước đó. Hiện tại, ngành năng lượng vẫn là một trong những yếu tố quan trọng nhất định hình tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Thị trường dầu mỏ hiện là động lực chính chi phối hành vi của các tài sản rủi ro. Nếu chiến dịch quân sự thực sự tiến gần đến kết thúc, thị trường có thể bắt đầu định giá khả năng giá dầu dần quay trở lại các mức trước chiến tranh.

Biểu đồ US500, OIL (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

