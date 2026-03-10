Gold - Giằng co quyết liệt, thời điểm tích lũy đang dần đến hồi kết?

Dầu tăng phi mã gây áp lực lên giá Vàng

Sự leo thang dữ dội của giá dầu thô trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran đang trở thành "gọng kìm" tạo ra áp lực đè nặng lên thị trường kim loại quý. Khi giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng - mức cao nhất kể từ năm 2022 - đã kích hoạt nỗi lo ngại về lạm phát tăng cao, từ đó làm suy giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất trong năm nay. Hệ quả tất yếu là đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vọt lên mức 4,14%, trực tiếp làm gia tăng chi phí cơ hội đối với các tài sản không mang lãi suất như vàng và bạc.

Diễn biến này lý giải cho đợt lao dốc mạnh của giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á vào sáng ngày 9/3, khi kim loại này mất hơn 108 USD/oz chỉ trong thời gian ngắn. Mặc dù nhu cầu trú ẩn an toàn trước rủi ro địa chính trị vẫn tồn tại, nhưng sức ép thanh khoản và việc tái phân bổ danh mục đầu tư đang tạm thời lấn át các nhịp tăng ngắn hạn, khiến giá vàng rơi vào trạng thái giằng co quyết liệt.

Dữ liệu vĩ mô của Mỹ nói lên điều gì?

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 2/2026 của Mỹ đã thực sự tạo ra một cú sốc đối với thị trường khi các con số được công bố thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Thay vì tăng thêm khoảng 50.000 việc làm, như dự báo của các chuyên gia kinh tế, nền kinh tế Mỹ bất ngờ mất tới 92.000 việc làm, kéo tỷ lệ thất nghiệp lên 4,4%. Đây là một tín hiệu rõ ràng về sự suy yếu của thị trường lao động - một trong những trụ cột then chốt hỗ trợ sức mạnh kinh tế và niềm tin của nhà đầu tư. Diễn biến này không chỉ khiến các nhà hoạch định chính sách thận trọng hơn mà còn khiến các nhà đầu tư lo ngại về khả năng tăng trưởng của nền kinh tế trong những quý tới.

Điều đáng chú ý là sự suy yếu này diễn ra trong bối cảnh áp lực tiền lương vẫn còn cao. Việc mất việc làm trong khu vực tư nhân kết hợp với mức lương cao làm gia tăng nguy cơ đình lạm, tức một tình huống kinh tế phức tạp khi tăng trưởng kinh tế chậm lại nhưng lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Đây là bài toán khó đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed), khi họ phải cân bằng giữa hai mục tiêu tưởng chừng đối lập: vừa kiểm soát lạm phát về mức mục tiêu, vừa duy trì ổn định cho thị trường lao động và nền kinh tế tổng thể.

Trong khi thị trường lao động gây áp lực, một biến số khác cũng góp phần tác động lên chính sách tiền tệ: giá dầu liên tục tăng nóng. Nếu giá dầu duy trì trên mức 100 USD trong thời gian dài, điều này sẽ gây áp lực chi phí sang các mặt hàng và dịch vụ khác, đẩy lạm phát lên cao hơn và làm gia tăng khó khăn cho Fed trong việc kiểm soát giá cả. Nếu tình trạng này kéo dài, kỳ vọng về việc Fed sớm cắt giảm lãi suất gần như sẽ tan biến, bất chấp những tín hiệu suy yếu của thị trường lao động.

CPI - Đáp án cho quyết định lãi suất tháng 3 của Fed

Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Hoa Kỳ, dự kiến công bố vào thứ Tư, đang trở thành tâm điểm chú ý với kỳ vọng lạm phát tổng thể duy trì ở mức 2,4% và lạm phát cốt lõi ổn định tại 2,5%. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo dữ liệu này có thể không phản ánh đầy đủ thực tế do đà tăng vọt của giá năng lượng và khí đốt gần đây, yếu tố có khả năng đẩy chỉ số CPI tháng 3 lên cao hơn. Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang trong giai đoạn "im lặng" trước cuộc họp chính sách ngày 18 tháng 3, thị trường đang nín thở chờ đợi liệu cơ quan này sẽ coi đây là cú sốc giá tạm thời hay một mối đe dọa thực sự đối với ổn định giá cả.

Tâm điểm của sự chú ý còn đổ dồn vào Chủ tịch Jerome Powell trong một trong những kỳ họp cuối cùng trước khi ông rời vị trí vào tháng 5. Nếu ông Powell thể hiện sự lo ngại về việc lặp lại sai lầm đánh giá thấp lạm phát như giai đoạn 2021-2022, thị trường trái phiếu có thể đối mặt với một đợt bán tháo mới do lo sợ Fed sẽ phải hành động quyết liệt. Ngược lại, một báo cáo CPI thấp hơn kỳ vọng có thể giải tỏa áp lực cho thị trường tài chính, làm suy yếu đồng USD và cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư khi nỗi lo về cú sốc giá năng lượng được giảm bớt.

Nhận định từ các chuyên gia phân tích

Các chuyên gia phân tích hiện đang đưa ra những góc nhìn đa chiều về giá vàng khi thị trường chịu tác động đan xen từ xung đột địa chính trị và các biến số kinh tế vĩ mô phức tạp. Chiến lược gia Michael Brown từ Pepperstone nhận định đợt bán tháo vừa qua là quá trình tái cân bằng cần thiết sau giai đoạn tăng nóng hồi tháng 1, đồng thời cảnh báo vàng hiện đang vận hành giống một tài sản rủi ro bị chi phối bởi yếu tố đầu cơ hơn là kênh trú ẩn an toàn truyền thống. Đồng quan điểm về sự phức tạp này, nhà phân tích Antonio Di Giacomo chỉ ra thế cân bằng mong manh giữa vai trò trú ẩn của vàng và sự lấn át của đồng USD, trong đó lộ trình lãi suất của Fed và biến động giá năng lượng sẽ là những nhân tố then chốt định hình xu hướng sắp tới.

Về mặt kỹ thuật, nhà phân tích Lukman Otunuga cho rằng ngưỡng 5.000 USD/oz là mức hỗ trợ tâm lý cực kỳ quan trọng; nếu giá đóng cửa tuần dưới mức này, thị trường có thể đối mặt với đà sụt giảm sâu hơn xuống vùng 4.900 USD/oz. Tuy nhiên, chừng nào căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, nhu cầu phòng ngừa rủi ro vẫn sẽ là bệ đỡ khiến kim loại quý này duy trì sự lạc quan. Trước bối cảnh đó, Giám đốc đầu tư Naeem Aslam tin rằng bất kỳ nhịp giảm nào cũng nên được coi là cơ hội mua vào thay vì hoảng loạn bán tháo, bởi nếu xung đột kéo dài, dòng tiền chắc chắn sẽ quay trở lại mạnh mẽ với vàng.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ giá Vàng khung thời gian H1. Nguồn: xStation5

Sự giằng co giữa phe mua và phe bán đang được thể hiện khá rõ trên biểu đồ của Vàng, khi giá tiếp tục dao động và tích lũy trong vùng biên độ 5.000 - 5.200 USD/oz. Trong thời gian gần đây, giá đã nhiều lần kiểm tra cả hai ngưỡng kỹ thuật quan trọng này, cho thấy đây đang là vùng quyết định cho hướng đi trong thời gian tới. Việc phá vỡ dứt khoát một trong hai mốc này nhiều khả năng sẽ mang lại tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng tiếp theo của kim loại quý.

Cụ thể, nếu giá xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 5.000 USD/oz, áp lực bán có thể nhanh chóng gia tăng, kéo giá Vàng lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn, với mục tiêu đáng chú ý tiếp theo quanh 4.882 USD/oz. Ngược lại, nếu giá bứt phá mạnh mẽ lên trên 5.200 USD/oz, động lực mua có thể được củng cố, mở ra dư địa cho một nhịp tăng mới hướng tới các mốc đỉnh cao hơn, thậm chí khả năng kiểm tra lại vùng đỉnh lịch sử cũng không hoàn toàn bị loại trừ.

Ở góc độ ngắn hạn, diễn biến trong phiên sáng nay phần nào đang nghiêng về phía kịch bản tăng giá. Giá Vàng đã bật tăng mạnh với một cây nến thân dài, đồng thời phá vỡ đường xu hướng giảm ngắn hạn (đường màu cam trên biểu đồ). Tín hiệu này cho thấy lực mua đang dần quay trở lại thị trường. Nếu động lực hiện tại được duy trì, giá Vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng lên kiểm tra lại vùng kháng cự quanh 5.200 USD/oz trước khi thị trường xác lập rõ ràng xu hướng tiếp theo.