Chỉ số Michigan Sentiment cho thấy lo ngại về khả năng lạm phát tại Mỹ tăng đột biến trong ngắn hạn💡

Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Đại học Michigan (Mỹ) – tháng 3: 53.3
(ước tính: 53.5; trước đó: 55.5)
Điều kiện hiện tại: 55.8 (ước tính: 55.8; trước đó: 57.8)
Kỳ vọng: 51.7 (ước tính: 53.8; trước đó: 54.1)
Kỳ vọng lạm phát 1 năm: 3.8% (ước tính: 3.4%; trước đó: 3.4%)
Kỳ vọng lạm phát 5–10 năm: 3.2% (ước tính: 3.2%; trước đó: 3.3%)
Niềm tin người tiêu dùng tiếp tục suy giảm trong tháng 3, khi dữ liệu đều thấp hơn dự báo trên hầu hết các hạng mục. Giám đốc khảo sát Joanne Hsu cho biết giá xăng dầu là yếu tố tác động trực tiếp mạnh nhất đến người trả lời trong tháng này, dù mức độ lan tỏa của chi phí này sang mặt bằng giá chung vẫn còn chưa rõ ràng.
Giá xăng là một trong những yếu tố tâm lý quan trọng nhất ảnh hưởng đến niềm tin tiêu dùng — do tính dễ quan sát, tần suất mua cao và tác động lớn hơn lên các hộ thu nhập thấp, khiến nó trở thành thước đo khá nhạy về cảm nhận tài chính của người dân Mỹ.
Giới thiệu về khảo sát UoM
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan là một trong những thước đo quan trọng nhất về niềm tin của các hộ gia đình Mỹ. Dựa trên khoảng 600 cuộc phỏng vấn qua điện thoại (chuẩn hóa theo Q1/1966 = 100), chỉ số phản ánh đánh giá của người trả lời về tài chính cá nhân, điều kiện kinh tế chung và kế hoạch mua hàng hóa lâu bền.
Thị trường đặc biệt chú ý đến số liệu sơ bộ giữa tháng, vì nó có thể tác động đến lợi suất trái phiếu Kho bạc, hợp đồng tương lai cổ phiếu và đồng USD — dù ảnh hưởng của nó đến thị trường đã giảm so với các thập kỷ trước.
