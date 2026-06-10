CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát CPI Mỹ đúng như kỳ vọng, CPI theo tháng vẫn ở mức cao

Lạm phát tiêu dùng (CPI) - Mỹ

Lạm phát CPI (tháng/tháng): 0,5%; dự báo 0,5% (trước đó 0,6%)

Lạm phát CPI lõi (tháng/tháng): 0,3%; dự báo 0,3% (trước đó 0,4%)

Lạm phát CPI (năm/năm): 4,2%; dự báo 4,2% (trước đó 3,8%)

Lạm phát CPI lõi (năm/năm): 2,9%; dự báo 2,9% (trước đó 2,8%)

Vì sao dữ liệu này quan trọng?

Lạm phát tiêu dùng (CPI) là chỉ số quan trọng nhất đo lường tốc độ tăng giá hàng hóa và dịch vụ từ góc độ người tiêu dùng. Nó phản ánh chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình đang thay đổi như thế nào và là một trong những cơ sở quan trọng nhất để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoạch định chính sách tiền tệ.

Một số liệu CPI cao hơn kỳ vọng cho thấy áp lực lạm phát trong nền kinh tế vẫn còn dai dẳng, từ đó làm gia tăng khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn hoặc thậm chí Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Ngược lại, dữ liệu yếu hơn kỳ vọng có thể củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất và một lập trường ôn hòa hơn từ Fed.

Đặc biệt quan trọng là lạm phát CPI lõi (Core CPI), vì chỉ số này loại bỏ các thành phần biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng. Điều này giúp phản ánh rõ hơn xu hướng lạm phát dài hạn và là chỉ số được ngân hàng trung ương theo dõi rất sát sao.

Báo cáo CPI có tác động rất lớn tới thị trường tài chính. Lạm phát cao thường hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên, khi nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Ngược lại, dữ liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng có thể gây áp lực lên đồng USD, hỗ trợ thị trường chứng khoán và làm gia tăng kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Dữ liệu thực tế

Dữ liệu CPI mới nhất của Mỹ xác nhận rằng lạm phát vẫn đang ở mức tương đối cao và tiếp tục nằm xa so với các mức phù hợp để Fed có thể bắt đầu một chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ một cách thoải mái.

Lạm phát CPI tổng thể đạt 0,5% theo tháng, đúng với dự báo nhưng vẫn phản ánh áp lực giá cả ngắn hạn còn dai dẳng. Mặc dù không tạo ra bất ngờ so với kỳ vọng thị trường, số liệu này củng cố thực tế rằng động lực lạm phát vẫn khá mạnh và chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể trên cơ sở hàng tháng.

Trên cơ sở hàng năm, CPI tăng tốc lên 4,2% từ mức 3,8% trước đó, cho thấy các hiệu ứng nền so sánh không còn hỗ trợ quá trình giảm lạm phát nữa. Thay vào đó, lạm phát đang có xu hướng ổn định ở mức cao, trái ngược hoàn toàn với quan điểm cho rằng nền kinh tế sẽ nhanh chóng quay trở lại mục tiêu 2% của Fed.

Lạm phát lõi cũng tiếp tục cho thấy tính dai dẳng. CPI lõi theo tháng đạt 0,3%, hoàn toàn phù hợp với dự báo, nhưng vẫn tương ứng với tốc độ tăng giá cơ bản quá cao để có thể biện minh cho việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Trên cơ sở hàng năm, CPI lõi tăng lên 2,9% từ 2,8%, cho thấy áp lực giá cơ bản đang tăng tốc nhẹ trở lại.

Điểm quan trọng nhất không phải là việc dữ liệu không gây bất ngờ so với dự báo, mà là mức lạm phát tuyệt đối vẫn còn quá cao. Áp lực giá cả hiện vẫn chưa đủ thấp để tạo cơ sở cho bất kỳ kỳ vọng đáng tin cậy nào về việc Fed sớm cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Nguồn: xStation5