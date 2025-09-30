Chỉ số US100 giảm mặc dù Nvidia đạt đỉnh lịch sử📉

Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay khá trái chiều, bất chấp đà tăng kỷ lục của Nvidia (NVDA.US), công ty đầu tiên trong lịch sử vượt mốc vốn hóa thị trường 4,5 nghìn tỷ USD, với mức tăng hơn 2%. Ngành công nghệ Mỹ đang có diễn biến tích cực; cổ phiếu CoreWeave (CRWV.US) tăng hơn 12% sau thông tin công ty sẽ cung cấp sức mạnh tính toán cho Meta Platforms (META.US). Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Intel giảm gần 3%, nhiều khả năng do hoạt động chốt lời sau nhịp tăng gần đây.

Trong khi đó, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cảnh báo rằng Mỹ đang trên đà tiến tới tình trạng đóng cửa chính phủ. Trên nền tảng dự đoán Kalshi, các nhà giao dịch hiện định giá khả năng chính phủ đóng cửa sau nửa đêm ngày 1/10 lên tới 80%. Những đợt tăng ban đầu nhờ dữ liệu JOLTS, niềm tin người tiêu dùng Conference Board và chỉ số khu vực của Fed Chicago đã nhanh chóng mất đi.

Các lo ngại ngắn hạn về việc chính phủ có thể đóng cửa, sự không chắc chắn xung quanh thời điểm công bố dữ liệu vĩ mô (đặc biệt là báo cáo việc làm NFP dự kiến công bố thứ Sáu tuần này nhưng chưa chắc chắn), những vấn đề tiềm ẩn trên thị trường lao động và thời gian kéo dài của bất kỳ đợt đóng cửa nào đang đè nặng lên Phố Wall. Chỉ số US100 đang gặp khó trong việc duy trì đà tăng, hiện giao dịch quanh mức 24.780 điểm, giảm 0,13%. Đồng thời, hợp đồng tương lai USDIDX cũng giảm gần 0,1%. Vàng hưởng lợi từ sự bất ổn này, chuẩn bị kết thúc tháng 9 với mức tăng gần 10%.

Nguồn: xStation5

Trong những ngày gần đây, cổ phiếu Nvidia đã kiểm tra ngưỡng EMA50 50 phiên quanh 175 USD, bật tăng trở lại và hiện đang giao dịch ở mức cao kỷ lục, trên 186 USD/cổ phiếu. Nguồn: xStation5