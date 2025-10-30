Kết quả tài chính của Apple: Liệu khu vực châu Á có khiến cho báo cáo của công ty ảm đạm?

Sau khi kết thúc phiên giao dịch thứ Năm tại Hoa Kỳ, Apple sẽ công bố kết quả kinh doanh của mình. Là một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới, Apple từ lâu đã trở thành biểu tượng bất tử của ngành công nghệ. Tuy nhiên, trong vài quý gần đây, “Táo Khuyết” dường như không còn khiến giới đầu tư hứng khởi như trước. Nguyên nhân là do chuỗi yếu tố bất lợi trên phạm vi toàn cầu mà công ty đang phải đối mặt. Kết quả sắp công bố sẽ được giới đầu tư đặc biệt theo dõi, nhất là triển vọng cho cuối năm nay và năm tới. Về mặt tài chính, tình hình của Apple vẫn ổn định, nhưng nhà đầu tư kỳ vọng nhiều hơn để biện minh cho hệ số P/E gần 40 lần.

Kỳ vọng của thị trường:

EPS: 1,76 USD

Doanh thu: 101 tỷ USD

Lợi nhuận ròng: 26 tỷ USD

Tuy nhiên, các con số này hiện không còn là yếu tố chính trong môi trường thị trường hiện tại. Hai quý gần nhất cho thấy rằng dù Apple vượt dự báo về doanh thu và EPS, cổ phiếu vẫn giảm vài phần trăm sau báo cáo.

Trước hết, Apple sẽ phải báo cáo chi tiết về hiệu suất của sản phẩm chủ lực mới – iPhone 17. Doanh thu từ riêng dòng iPhone ước đạt khoảng 50 tỷ USD, và thị trường kỳ vọng doanh số tăng trưởng từ 7–12%, cả về giá trị lẫn sản lượng. Mức kỳ vọng này được đặt rất cao, nên bất kỳ sự thất vọng nào trong phân khúc chủ chốt này đều có thể gây áp lực mạnh lên giá cổ phiếu. Một số nhà phân tích lưu ý rằng thời gian chờ nhận hàng cho các sản phẩm mới của Apple hiện gần như bằng 0, điều này có thể phản ánh nhu cầu yếu hơn dự kiến, nhưng cũng có thể do công ty đã khắc phục được các vấn đề trong chuỗi cung ứng.

Mảng dịch vụ được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh, và đã trở thành yếu tố then chốt đối với Apple và cổ đông trong những năm gần đây. Doanh thu từ dịch vụ dự kiến khoảng 26 tỷ USD, với biên lợi nhuận cao hơn nhiều so với phần cứng – trên 70%. Việc giải quyết tranh chấp pháp lý với Google và Epic Games, cùng với việc tăng giá dịch vụ “Apple TV”, khiến giới đầu tư tin tưởng vào mức tăng trưởng hai chữ số của mảng này trong quý.

Rủi ro thị trường — đặc biệt tại Trung Quốc và Ấn Độ — được xem là mối đe dọa lớn nhất và khó đánh giá nhất đối với Apple. Chiến lược chuyển dịch sản xuất sang châu Á giúp công ty đạt biên lợi nhuận cao trong nhiều năm, nhưng hiện nay lại trở thành gánh nặng. Tại Trung Quốc, chiếm hơn 10% doanh thu toàn cầu, Apple đang gặp khó khăn với: Cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà sản xuất nội địa, quy định khắt khe khiến nhiều dịch vụ của Apple bị hạn chế hoạt động, tác động từ thuế quan và chiến tranh thương mại Mỹ–Trung, được ước tính có thể gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD cho công ty. Còn tại Ấn Độ, một mối đe dọa mới đang xuất hiện khi Mỹ mở rộng phạm vi chiến tranh thương mại sang nước này. Apple đã chuyển phần lớn dây chuyền sản xuất sang Ấn Độ để giảm rủi ro từ Trung Quốc, nhưng chi phí cao và rủi ro thương mại mới có thể đe dọa nghiêm trọng đến biên lợi nhuận của công ty.

Các nhà đầu tư sẽ kỳ vọng ở Apple chủ yếu những điểm sau:

Đáp ứng kỳ vọng tăng trưởng doanh số iPhone và mảng dịch vụ.

Đưa ra chiến lược khắc phục điểm yếu tại thị trường châu Á. Đặc biệt, việc ra mắt “Apple Intelligence” tại Trung Quốc trước cuối năm sẽ là yếu tố then chốt.

Đánh giá chính xác tác động tiềm ẩn của thuế quan và tính chu kỳ của thị trường iPhone, vốn có thể ảnh hưởng đến doanh thu trong các quý tới.

Một vấn đề phụ nhưng vẫn quan trọng là các dự án kính AR và thiết bị VR của Apple. Những nỗ lực trước đây nhằm chiếm lĩnh thị trường này đều thất bại, nên thị trường sẽ mong đợi một chiến lược rõ ràng — hoặc tận dụng và thương mại hóa hiệu quả hơn, hoặc chấm dứt các dự án thua lỗ trong mảng “Wearables” (thiết bị đeo thông minh).

Biểu đồ cổ phiếu AAPL.US (D1)

Nguồn: xStation5