🚨Chỉ số US100 lao dốc

Chỉ số US100 giảm mạnh dù kết quả tài chính của Nvidia ấn tượng và hàng loạt công ty phân tích đã nâng giá mục tiêu. Nguyên nhân dẫn đến sự điều chỉnh mạnh là bởi các cảnh báo về định giá quá nóng trên thị trườn cổ phiếu.

Thành viên Fed - Lisa Cook cảnh báo rằng, định giá cao trên thị trường cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và các khoản vay đòn bẩy đang làm gia tăng nguy cơ giảm sâu, dù hệ thống tài chính hiện vẫn vững vàng. Về phần mình, Ray Dalio cho rằng thị trường có thể đang giao dịch ở mức cao, nhưng điều đó không đồng nghĩa nhà đầu tư phải bán ngay - ông nhấn mạnh rằng đa dạng hóa danh mục luôn là yếu tố quan trọng.

Báo cáo thị trường lao động tháng 9 cho thấy kinh tế Mỹ tạo thêm 119.000 việc làm, cao hơn nhiều so với dự báo, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Tiền lương chỉ tăng 0,2% theo tháng và 3,8% theo năm, thấp hơn dự kiến. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 220.000, thấp hơn kỳ vọng 227.000. Tăng trưởng việc làm chủ yếu đến từ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dịch vụ ăn uống, trong khi vận tải và dịch vụ doanh nghiệp ghi nhận sụt giảm.

Nhìn chung, dữ liệu này củng cố kỳ vọng về chu kỳ cắt giảm lãi suất, nhưng thị trường tiền tệ lại nghiêng về khả năng tạm dừng cắt giảm trong tháng 12. Xác suất cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 10/12 hiện ở mức 41,79%.

Chỉ số US100 đã quay đầu giảm mạnh và xuyên thủng xuống dưới đường EMA 50 ngày (đường màu xanh trên biểu đồ). Nếu giá đóng cửa dưới mức này, điều đó có thể cho thấy nhịp điều chỉnh hiện tại trong xu hướng tăng sẽ sâu và kéo dài hơn dự kiến, dù các dữ liệu doanh nghiệp gần đây về mặt lý thuyết lại không hoàn toàn ủng hộ kịch bản này. Nguồn: xStation