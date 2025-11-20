CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số US100 tăng điểm sau khi dữ liệu NFP được công bố 💡

Bảng lương phi nông nghiệp (NFP): 119 nghìn (dự báo 50 nghìn, trước đó 22 nghìn, điều chỉnh xuống -4 nghìn)

Tỷ lệ thất nghiệp: 4,4% (dự báo 4,3%, trước đó 4,3%)

Thu nhập bình quân theo giờ (MoM): 0,2% (dự báo 0,3%, trước đó 0,3%, điều chỉnh lên 0,4%)

Thu nhập bình quân theo giờ (YoY): 3,8% (dự báo 3,7%, trước đó 3,7%, điều chỉnh lên 3,8%)

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (tuần kết thúc 15/11): 220 nghìn (dự báo 230 nghìn, trước đó 232 nghìn)

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ cho thấy bức tranh trái chiều. Một mặt, NFP tăng mạnh hơn kỳ vọng; nhưng mặt khác, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng. Tăng trưởng lương theo tháng thấp hơn kỳ vọng, trong khi dữ liệu theo năm lại thể hiện tình hình “nửa tích cực, nửa tiêu cực”. Ngoài ra, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm mạnh hơn dự báo.

Jerome Powell nhấn mạnh rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hiện đang tập trung nhiều hơn vào tỷ lệ thất nghiệp thay vì số lượng việc làm mới (NFP), do những điều kiện bất thường của thị trường lao động. Ông giải thích rằng thị trường việc làm đang ở trong trạng thái "thuê ít – sa thải ít" (low hire, low fire) do các yếu tố như giảm nhập cư và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đi xuống. Điều này khiến thị trường trở nên kém năng động hơn, cân bằng hơn nhưng cũng mong manh hơn. Trong bối cảnh này: Tốc độ tạo việc làm chậm hơn, số lượng sa thải ở mức thấp. Do đó, diễn biến tỷ lệ thất nghiệp trở thành tín hiệu quan trọng hơn đối với Fed. Chính những yếu tố này có thể giải thích vì sao US100 tăng điểm, thể hiện tâm lý lạc quan của nhà đầu tư, trong khi thị trường hoán đổi lãi suất (swap market) lại đang nâng xác suất cắt giảm lãi suất, nhưng vẫn kỳ vọng Fed tạm dừng trong cuộc họp tháng 12 trước khi cắt giảm sau đó.

