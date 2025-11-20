Palo Alto - sau báo cáo thu nhập

Công ty an ninh mạng lớn nhất trong số các doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo tài chính. Palo Alto tiếp tục tăng trưởng và theo ban lãnh đạo, đà tăng này sẽ còn tiếp diễn. Công ty đã vượt kỳ vọng ở hầu hết các chỉ số quan trọng, tuy nhiên cổ phiếu lại giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Vậy điều gì đã khiến tâm lý nhà đầu tư suy yếu?

Nhìn sơ qua, báo cáo tài chính không cho thấy dấu hiệu nào gây lo ngại hay thất vọng:

Doanh thu: 2,47 tỷ USD so với kỳ vọng 2,46 tỷ USD. Tăng trưởng 16% so với cùng kỳ.

EPS: 0,93 USD so với kỳ vọng 0,89 USD. Tăng trưởng 19% so với cùng kỳ.

Tồn đọng đơn hàng tăng lên 15,5 tỷ USD, trong đó 5,85 tỷ USD đến từ doanh thu định kỳ của mảng “Next Gen Security” — tăng trưởng lần lượt 24% và 29% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng doanh thu không làm giảm lợi nhuận, khi dòng tiền tự do (FCF) tăng lên 1,7 tỷ USD với biên FCF đạt 19%.

Các dự báo cũng nhằm trấn an nhà đầu tư về triển vọng khả quan:

Doanh thu quý tới dự kiến đạt 2,47–2,50 tỷ USD.

Doanh thu cả năm tài chính dự kiến vượt 10,5 tỷ USD, với EPS từ 3,8 đến 3,9 - đều cao hơn so với kỳ vọng thị trường.

Đến năm 2028, biên lợi nhuận hoạt động có thể vượt 40%.

Cùng lúc đó, công ty công bố một thương vụ mua lại lớn khác - Chronosphere, nhằm nâng cao giải pháp giám sát và năng lực AI. Thương vụ này trị giá 3,35 tỷ USD. Vậy trong loạt thông tin trên, điều gì khiến giá cổ phiếu sụt giảm?

Về cơ bản, vấn đề không nằm ở các con số mà ở xu hướng – cụ thể là độ dốc của xu hướng đó. Điều quan trọng ở đây là tốc độ tăng trưởng, dù vẫn rất ấn tượng, nhưng đang chậm lại so với các giai đoạn trước. Tăng trưởng vẫn mạnh, nhưng với mức P/E trên 140, chỉ “ấn tượng” thôi là chưa đủ.

Biểu đồ cổ phiếu PANW.US (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5