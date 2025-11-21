Phiên giao dịch thứ Năm trên các thị trường tài chính quốc tế khép lại trong sắc đỏ.

Phố Wall chứng kiến đà giảm mạnh của các chỉ số. Hợp đồng US100 giảm 2,5%, trong khi US500 mất 1,5%, trong bối cảnh niềm tin vào “cơn sốt AI” tiếp tục suy yếu.

Điều đáng chú ý là đầu phiên, có vẻ như Nvidia đã trấn an được nhà đầu tư khi công bố kết quả kinh doanh quý rất tích cực và nâng dự báo, cho thấy các khoản chi tiêu vốn khổng lồ trong ngành này đang mang lại hiệu quả - đúng như những gì báo cáo của công ty phản ánh.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường nhanh chóng bị “khuấy động” trở lại sau những phát biểu từ các quan chức FED (Goolsbee và Cook) cùng Ray Dalio, người cảnh báo rằng thị trường đang xuất hiện dấu hiệu bong bóng, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Không chỉ vậy, các quan chức FED này còn cho rằng việc tạm dừng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 có thể là quyết định hợp lý trong bối cảnh áp lực giá cả và rủi ro địa chính trị vẫn duy trì.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ tháng 9 cũng mang tính hai chiều, làm gia tăng biến động trên thị trường tài chính. Một mặt, số lượng việc làm phi nông nghiệp (NFP) tăng mạnh — tín hiệu tích cực. Nhưng mặt khác, tỷ lệ thất nghiệp lại tăng lên 4,4%, gây bất ngờ và làm dấy lên lo ngại về tốc độ tăng trưởng việc làm. Tăng trưởng lương theo tháng thấp hơn dự báo, trong khi dữ liệu năm cho thấy áp lực tiền lương vẫn còn nhưng đang dần hạ nhiệt.

Giá NATGAS giảm 2% trong phiên hôm nay sau khi tồn kho giảm gần đúng như dự báo của các nhà phân tích.

Trên thị trường FX, bảng Anh (GBP) và franc Thụy Sĩ (CHF) là hai đồng tiền mạnh nhất trong ngày. Ngược lại, AUD và CAD chịu áp lực giảm mạnh nhất. Cặp EURUSD giảm khoảng 0,05% trong ngày.

Dù thị trường chứng khoán lao dốc, kim loại quý lại không thể hiện vai trò “trú ẩn” truyền thống. Vàng giảm 0,6%, còn bạc mất tới 1,85%.