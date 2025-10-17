Chỉ số US100 phục hồi sau tuyên bố của Trump về Trung Quốc 💡

- Phố Wall phản ứng tích cực với tuyên bố mới nhất của Donald Trump về quan hệ với Trung Quốc.
Các chỉ số như US100 và các hợp đồng trên các chỉ số lớn của Mỹ đang phục hồi sau một loạt lời bình luận tương đối nhẹ nhàng và lạc quan từ tổng thống – ông nhấn mạnh, trong số những điều khác, rằng “thuế quan 100% không phải là giải pháp dài hạn” và các cuộc đàm phán với Trung Quốc phải hướng tới một “thỏa thuận công bằng”. Bên cạnh đó, Trump thông báo sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình trong vòng hai tuần tới, điều mà thị trường diễn giải là khả năng giảm leo thang căng thẳng thương mại.
Nguồn: xStation
