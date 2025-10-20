Tin tức Crypto: Bitcoin và Ethereum lấy lại nhịp tăng 📈

Các đợt giảm gần đây trên Phố Wall cùng với nỗi lo tái bùng phát chiến tranh thương mại với Trung Quốc đã kích hoạt một làn bán tháo mạnh trên Bitcoin. Kể từ ngày 10/8, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm hơn 600 tỷ USD. Việc bán tháo quy mô lớn này có thể đóng vai trò như một “đợt tái thiết” cấu trúc nội tại của thị trường.

Tuy nhiên, Bitcoin đã mở đầu tuần mới với mức tăng mạnh, hồi phục lên gần 111.000 USD, nhờ làn sóng lạc quan toàn cầu trên thị trường chứng khoán và các tài sản rủi ro khác.

Ethereum cũng đang thu hẹp khoản lỗ, vượt lên trên mức kháng cự quan trọng 4.000 USD.

Sự khác biệt về mức độ biến động và việc thiếu các nhà mua hệ thống — như các ngân hàng trung ương trên thị trường vàng — khiến BTC kém hiệu quả hơn vàng trong năm nay.

Nếu Bitcoin kết thúc tháng 10 ở mức hiện tại, đây sẽ là tháng 10 yếu nhất của đồng tiền này trong 8 năm qua, cho thấy sự gián đoạn rõ ràng về tính mùa vụ. Mặc dù vừa trải qua tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3, đà mua mới đã giúp Bitcoin lấy lại mốc trên 110.000 USD.

Thị trường phái sinh và tái thiết vị thế đòn bẩy

Tỷ lệ put-to-call trên sàn Deribit tăng lên 1,33, cho thấy nhu cầu bảo hiểm giảm giá vẫn cao và thị trường vẫn thận trọng.

Sau cơn hoảng loạn gần đây trên thị trường crypto, một lượng lớn vị thế Bitcoin có đòn bẩy đã bị thanh lý, dẫn đến cú giảm giá mạnh.

BTC đã giảm sâu, xuyên thủng EMA 200 ngày lần đầu tiên kể từ tháng 4/2025.

Trong cả mùa xuân và mùa hè, Bitcoin từng thoáng chạm mức kỹ thuật này, điều này củng cố ý tưởng về một “xu hướng mở”.

Tuy nhiên, lần này đợt bán tháo ban đầu diễn ra đột ngột hơn đáng kể so với trước.

Cho đến khi thị trường lấy lại niềm tin vào tính bền vững của đà tăng trên Phố Wall — và vào mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung — Bitcoin có thể gặp khó khăn trong việc trở lại vai trò dẫn dắt các tài sản rủi ro. Mặt khác, BTC đã nhanh chóng lấy lại EMA 200 ngày, hiện giao dịch cao hơn khoảng 7% so với đáy địa phương.

Nguồn: xStation5

XTB Research

Dòng vốn ETF và nắm giữ của các tổ chức

Trong vài tuần gần đây, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum đã chậm lại, nhưng dường như đây chỉ là một nhịp điều chỉnh sau những đợt hút vốn khổng lồ trước đó. Ở cả hai trường hợp, cán cân ròng của hoạt động ETF vẫn dương, tiếp tục củng cố các yếu tố nền tảng cho giá. Quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock hiện đang nắm giữ hơn 800.000 BTC, tương đương khoảng 4% tổng nguồn cung tối đa của Bitcoin (dữ liệu tính đến thứ Năm, 16/10).

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Thanh khoản, cung tiền và triển vọng vĩ mô

Mọi dấu hiệu cho thấy cung tiền toàn cầu theo thước đo M2 sẽ tiếp tục tăng. Về lý thuyết, M2 gia tăng đồng nghĩa với thanh khoản nhiều hơn, có thể thúc đẩy nhu cầu đối với Bitcoin. Tuy nhiên, tác động thực tế còn phụ thuộc vào việc dòng tiền bổ sung này sẽ chảy vào đâu.

Nếu lượng tiền mới vẫn bị “khóa” trong thâm hụt tài khóa hoặc trái phiếu chính phủ thay vì chảy vào nền kinh tế thực, thì sự mở rộng của M2 đơn thuần có thể chưa đủ để tạo cú hích cho các tài sản rủi ro — bao gồm cả Bitcoin.

Trong khi đó, Chỉ số Thanh khoản Bitcoin Swissblock, theo dõi hoạt động on-chain, dòng chảy trên sàn giao dịch và nhu cầu spot, đã tăng trở lại, cho thấy môi trường đang trở nên thuận lợi hơn cho đà tăng giá.

Nguồn: XTB Research,Macrobond

Nguồn: Swissblock Technologies