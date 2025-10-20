IBM và Groq hợp tác để cách mạng hóa quy trình xử lý AI

IBM đang đầu tư mạnh mẽ vào AI và công nghệ lượng tử, vốn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới và năm nay công ty đang có hiệu suất vượt trội so với các chỉ số chính của thị trường chứng khoán.

Quan hệ đối tác giữa IBM và Groq mang đến công nghệ AI siêu nhanh, giúp xử lý dữ liệu nhanh hơn và hiệu quả hơn cho các ngành trọng điểm.

IBM đã thiết lập một quan hệ đối tác quan trọng với Groq, một công ty chuyên về xử lý inference AI siêu nhanh, nhằm thúc đẩy việc triển khai trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp. Nhờ các chip tiên tiến của GroqCloud hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây của IBM, khách hàng sẽ có khả năng xử lý khối lượng công việc AI nhanh gấp năm lần và tiết kiệm chi phí hơn so với các giải pháp dựa trên GPU truyền thống.

Công nghệ đổi mới này đảm bảo hiệu suất nhanh và ổn định, điều đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực được quản lý nghiêm ngặt như tài chính, y tế và sản xuất, nơi tốc độ và độ chính xác là yếu tố then chốt. Đồng thời, công nghệ này cũng được áp dụng trong các ngành ít được quản lý hơn như bán lẻ và nhân sự, giúp cải thiện quy trình và nâng cao hiệu quả.

Quan hệ đối tác này còn bao gồm việc tích hợp các giải pháp của Groq với nền tảng watsonx Orchestrate của IBM, cho phép các công ty triển khai AI tự chủ một cách linh hoạt trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu. Sự kết hợp giữa đổi mới của Groq và kinh nghiệm dày dạn của IBM giúp doanh nghiệp nhanh chóng chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai AI hiệu quả trên quy mô rộng.

IBM tiếp tục thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo, cung cấp các giải pháp ngày càng tiên tiến và toàn diện. Đồng thời, công ty cũng phát triển công nghệ lượng tử, vốn hiện đang bổ trợ cho các sản phẩm AI, nhưng trong tương lai có thể trở thành nguồn doanh thu và tăng trưởng quan trọng.

Điều quan trọng, kể từ đầu năm nay, IBM đã mang lại lợi suất rất hấp dẫn cho nhà đầu tư, vượt trội so với các chỉ số chính của thị trường chứng khoán như S&P 500 và Nasdaq 100. Điều này phản ánh niềm tin ngày càng tăng của thị trường vào chiến lược của công ty và vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghệ tương lai.