Giá Vàng phục hồi và đang quay lại mức đỉnh 📈

Sau đợt giảm vào thứ Sáu, khiến giá vàng giảm gần 2% so với mức đỉnh kỷ lục 4.378 USD/ounce, thị trường đang dần lấy lại sự phục hồi trong phiên giao dịch thứ Hai. Giá giao ngay hiện lại dao động quanh mức 4.320 USD, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục hạ lãi suất và nhu cầu duy trì tài sản trú ẩn an toàn. Các nhà phân tích cho rằng đợt điều chỉnh vừa qua mang tính kỹ thuật, xuất phát từ việc chốt lời sau vài tuần tăng trưởng mạnh. Các phát biểu trấn an của Tổng thống Donald Trump về cách tiếp cận “hợp lý hơn” với Trung Quốc đã tạm thời làm giảm nhu cầu vàng, nhưng các cuộc đàm phán thương mại sắp tới cùng việc chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa tiếp tục làm gia tăng sự bất ổn.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục mua vàng đều đặn – trong tháng 9, đây là lần tích trữ thứ 11 liên tiếp với 1,2 tấn, và trong cả quý III, lượng mua tăng tổng cộng 5 tấn, đưa dự trữ chính thức lên 2.303 tấn (tương đương 7,7% giá trị dự trữ ngoại hối). Điều này cho thấy vàng vẫn giữ vai trò chiến lược trong chính sách dự trữ của Trung Quốc.

Nhu cầu tăng cũng xuất phát từ các quỹ ETF lớn. Các quỹ này ghi nhận dòng tiền vào kỷ lục trong hai quý đầu năm (tổng cộng 79 tấn vàng trên thị trường Trung Quốc), mặc dù quý III có ghi nhận dòng tiền rút ròng nhẹ.

Nguồn: World Gold Council, ETF data for the Chinese market.

VÀNG đang quay trở lại mức đỉnh lịch sử gần đây. Chỉ số RSI của đường trung bình động 14 ngày trên khung thời gian D1 vẫn duy trì trên 70 điểm. Nguồn: xStation