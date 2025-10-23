Chỉ số US100 tăng vọt 0,5% 📈Chỉ số Fed Kansas City vượt ước tính

- Chỉ số US100 tăng hơn 0,5% nhờ làn sóng lạc quan trở lại trên thị trường chứng khoán.
- US100 đã vượt lên trên các đường trung bình động hàm mũ 50 và 200 phiên trên khung thời gian theo giờ.
- J.P. Morgan dự báo Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ kết thúc chương trình thắt chặt định lượng (QT) vào tuần tới.
- Chỉ số US100 tăng hơn 0,5% nhờ làn sóng lạc quan trở lại trên thị trường chứng khoán.
- US100 đã vượt lên trên các đường trung bình động hàm mũ 50 và 200 phiên trên khung thời gian theo giờ.
- J.P. Morgan dự báo Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ kết thúc chương trình thắt chặt định lượng (QT) vào tuần tới.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm hôm nay nhờ tâm lý lạc quan về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể cắt giảm lãi suất vào tuần tới, xu hướng tích cực theo mùa trong quý IV, mùa báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ, và dữ liệu khả quan hơn dự kiến từ Fed khu vực Kansas. Chỉ số Tổng hợp của Fed Kansas đạt 6 điểm, so với dự báo 2 điểm và 4 điểm trong kỳ trước, trong khi chỉ số sản xuất tăng lên 15 điểm, so với 4 điểm trước đó. Các nhà phân tích của J.P. Morgan cho rằng chương trình thắt chặt định lượng (QT) của Fed có thể kết thúc vào tháng 10 và kịch bản này có thể cải thiện tâm lý nhà đầu tư đối với trái phiếu và thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số US100 (Nasdaq 100) tăng hơn 0,5% hôm nay, vượt mốc 25.150 điểm. Chỉ số này đang cố gắng phục hồi và tiến gần mức đỉnh lịch sử (ATH), mặc dù phản ứng của Phố Wall đối với báo cáo lợi nhuận của Tesla và Netflix vẫn khá thận trọng.
Nguồn: xStation5
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI của Hoa Kỳ vượt kỳ vọng! 📈🔥EURUSD giảm!
CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát CPI của Mỹ thấp hơn dự kiến! 🚨EURUSD tăng mạnh!🔥
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến 📈US100 tăng vọt
🔝Chỉ số US500 giảm 0,25% so với mức đỉnh lịch sử trước thềm CPI
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.