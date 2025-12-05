Chỉ số US100 tăng vọt sau dữ liệu PCE 📈

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) tăng hơn 0,5% trong phiên hôm nay, khi tâm lý thị trường được cải thiện nhờ báo cáo PCE suy yếu. Các kỳ vọng lạm phát phù hợp với dự báo thị trường, trong khi chi tiêu cá nhân và thu nhập cũng phần lớn trùng khớp với dự đoán của các nhà kinh tế.

Dữ liệu sơ bộ từ Đại học Michigan cho tháng 12 tiếp tục củng cố tâm lý lạc quan, cho thấy niềm tin tiêu dùng cải thiện cùng với kỳ vọng lạm phát giảm ở cả khung 1 năm và 5 năm. Sự kết hợp này củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng khả năng FED cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là thực tế, đồng thời gợi ý một lộ trình nới lỏng mang tính “rủi ro thấp” kéo dài đến năm 2026 - yếu tố có thể hỗ trợ tài sản rủi ro và gây áp lực lên lợi suất cũng như đồng USD.

Cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent dường như diễn ra tốt đẹp, khi phía Trung Quốc đưa ra tuyên bố tích cực, nhấn mạnh ý định mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ.

Cùng với sự gia tăng khẩu vị rủi ro, cổ phiếu CoreWeave (CRWV.US) - một trong những mã công nghệ bị bán tháo mạnh nhất năm nay - đã tăng hơn 23% trong 5 phiên gần nhất. Động lực này cho thấy lo ngại về việc chi tiêu hạ tầng AI bị “quá mức” đang dần giảm bớt. Các nhà phân tích tại Roth Capital Partners đã bắt đầu đánh giá cổ phiếu của công ty cho thuê GPU này với khuyến nghị mua và giá mục tiêu 110 USD.

Nguồn: xStation5

Cổ phiếu công nghệ đang tăng mạnh, không chỉ ở nhóm hạ tầng và bán dẫn mà còn lan sang cả nhóm phần mềm. Salesforce (CRM.US) tiếp tục tăng sau báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng. Tuần tới sẽ có các báo cáo quan trọng từ Adobe, Oracle và Synopsys – những kết quả này có thể định hình lại tâm lý của toàn bộ nhóm cổ phiếu phần mềm. Nguồn: xStation5

Dữ liệu PCE / Đại học Michigan (Hoa Kỳ)

Dữ liệu lạm phát:

Chỉ số giá PCE YoY: 2.8% (Dự báo 2.8%, Trước đó 2.7%)

Chỉ số giá PCE MoM: 0.3% (Dự báo 0.3%, Trước đó 0.3%)

Core PCE YoY: 2.8% (Dự báo 2.8%, Trước đó 2.9%)

Core PCE MoM: 0.2% (Dự báo 0.2%, Trước đó 0.2%)

Tiêu dùng thực MoM: 0.0% (Dự báo 0.1%, Trước đó 0.4%)

Chi tiêu cá nhân MoM: 0.3% (Dự báo 0.3%, Trước đó 0.6%)

Thu nhập cá nhân MoM: 0.4% (Dự báo 0.3%, Trước đó 0.4%)

Dữ liệu của Đại học Michigan (sơ bộ, tháng 12):

Tâm lý người tiêu dùng: 53.3 (Dự báo 52, Trước đó 51.0)

Kỳ vọng tương lai: 55 (Dự báo 52.7, Trước đó 51.0)

Điều kiện hiện tại: 50.7 (Dự báo 52.1, Trước đó 51.1)

Kỳ vọng lạm phát 5 năm: 3.2% (Dự báo 3.4%, Trước đó 3.4%)

Kỳ vọng lạm phát 1 năm: 4.1% (Dự báo 4.5%, Trước đó 4.5%)

Oracle (ORCL.US, D1)

Cổ phiếu Oracle đã tăng gần 20% so với mức đáy tháng 11, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 5% so với đường EMA 200 ngày và vẫn kém 50% so với đỉnh lịch sử. Báo cáo lợi nhuận vào tuần tới (Thứ Tư) của công ty có thể tạo ra biến động mạnh theo cả hai chiều.

Nguồn: xStation5